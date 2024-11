A- A+

COMUNICAÇÃO Educação inclusiva: Apec promove curso gratuito de audiodescrição na fotografia Com aulas presenciais, a formação vai capacitar cerca de 30 pessoas com e sem deficiência

A partir desta segunda-feira (18), a Associação Pernambucana de Cegos (Apec) irá promover o curso Fotodescrição, uma formação gratuita focada na técnica de audiodescrição e na conscientização sobre a acessibilidade em imagens fotográficas.

Destinado a pessoas com mais de 18 anos e ensino médio completo, o curso oferece aulas presenciais e os interessados puderam se inscrever por meio de um formulário. Foram selecionados mais de 30 alunos, incluindo pessoas com e sem deficiência.

A audiodescrição (AD) é uma técnica que traduz informações visuais em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão possam vivenciar eventos visuais.

“Quando promovemos a conexão da linguagem fotográfica com a técnica da AD potencializamos futuras experiências inclusivas em ambientes como galerias, mostras, exposições, inclusive nos ambientes virtuais como o Instagram e as plataformas online voltadas para fotografia”, destaca Michell Platini, co-idealizador do curso.

Com 17 encontros previstos, a formação abordará audiodescrição de imagens estáticas, conceitos de fotografia, expografia e atendimento ao público com deficiência visual, entre outros temas. As aulas acontecerão na Associação Pernambucana de Cegos (APEC), no bairro do Cordeiro.

“A APEC é um local de grande circulação do público alvo do recurso de acessibilidade da audiodescrição, e isso propiciará aos participantes uma verdadeira imersão no tema, pois além dos conteúdos programáticos, terão a convivência com pessoas cegas ou com baixa visão, o que é fundamental para quem vai trabalhar com audiodescrição e projetos culturais inclusivos”, reforça o publicitário.

O curso é incentivado pelo Funcultura e foi idealizado pela Associação Pernambucana de Cegos (Apec) em colaboração com a Com Acessibilidade Comunicacional.

A formação contará com professores como a fotojornalista Renata Victor, o pesquisador e produtor de audiodescrição Túlio Rodrigues, o artista e produtor cultural André Aquino, e a audiodescritora Liliana Tavares, que também coordena o curso.

