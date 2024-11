A- A+

Repercussão Como a imprensa internacional repercutiu o "F*** you, Elon Musk" de Janja Jornais e agências classificaram o episódio como 'insulto' e explicaram a conturbada relação entre o empresário e as autoridades brasileiras

O xingamento da primeira-dama Janja ao empresário Elon Musk, que vai assumir no ano que vem um departamento de Eficiência no governo de Donald Trump nos Estados Unidos, teve repercussão na imprensa internacional.

Os principais jornais daquele país não relataram o episódio, mas importantes agências de notícias, além de veículos da Europa e da América do Sul, noticiaram o caso. Durante evento prévio ao G20, Janja soltou um “Fuck you, Elon Musk” para o bilionário que controla, entre outras empresas, o X, que chegou a ser suspenso por decisão judicial no Brasil e fez com que Musk virasse um “herói” para bolsonaristas.

Veja abaixo a repercussão do xingamento de Janja:

BBC

A emissora britânica destacou no título que a primeira-dama “usou xingamento” contra o empresário em evento do G20. No texto, lembrou da relação conturbada entre Musk e as autoridades brasileiras.

Reuters

A agência destacou o que chamou de “insulto” de Janja e explicou o episódio, que se deu quando a primeira-dama ouviu um barulho fora do evento e brincou que poderia ser o Elon Musk.

La Nación

O jornal argentino afirmou que o “insulto” de Janja criou polêmica às vésperas da cúpula dos chefes de Estado das maiores economias do mundo, que ocorre entre hoje (18) e amanhã (19), no Rio.

Bloomberg

A Bloomberg ressaltou que a “influente” mulher de Lula renovou a briga com o dono do X.

Bild

O jornal alemão foi outro a explicar aos leitores a difícil relação entre Musk e as autoridades brasileiras.

Le Figaro

O francês Le Figaro destacou o “fuck you” no título e classificou a fala de Janja como “insulto”. Também apontou no texto os problemas entre o empresário e o Judiciário brasileiro.

Veja também

EXPLOSÕES Barroso diz que atentado a bomba ao STF foi ação "tipicamente terrorista"