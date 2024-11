A- A+

xigamento Janja xinga Elon Musk no G20 Social e dono do X reage: "Eles vão perder a próxima eleição" Declaração foi dada no painel do G20 Social, neste sábado (16), enquanto Janja discursava sobre o combate à desinformação

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e o xingou usando a expressão em inglês "f*** you".



A declaração foi dada no painel do G20 Social, neste sábado (16), enquanto Janja discursava sobre o combate à desinformação e a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. Ao comentar uma postagem na plataforma, o empresário respondeu: "eles vão perder a próxima eleição".

"Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk", disse Janja no evento, em referência ao empresário que foi convidado na última semana por Donald Trump para assumir um cargo no governo dos Estados Unidos.

Após a declaração, a primeira-dama foi aplaudida pelas pessoas que estavam na plateia do evento.

Um trecho do vídeo em que Janja ataca o dono do X foi compartilhado na rede social pelo deputado Nikolas Ferreira (PL). Elon Musk, pouco depois, repostou a publicação do parlamentar em seu próprio perfil com um emoji.

No post, Nikolas escreveu: "Janja da Silva, esposa de Lula, apenas disse 'vai se f****, @elonmusk' durante o painel Social do G20. Esta é a esquerda 'tolerante'."

O último embate entre Elon Musk e o Brasil aconteceu em agosto, quando por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o funcionamento da rede social X foi suspenso. A decisão foi tomada depois que a plataforma descumprir uma determinação anterior, que solicitava a indicação de um representante legal da plataforma no país.

Nos EUA, Trump anunciou que o bilionário vai trabalhar em um novo Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de "desmantelar a burocracia governamental", impulsionar "uma reforma estrutural em larga escala" e cortar gastos. Musk liderará este departamento com o empresário da tecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy. Ainda não está claro como será este órgão e nem sua duração.

Veja também

g20 G20 Social: Lula promete zerar fome no país até fim do mandato