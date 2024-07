Eleições nos EUA: governador da Califórnia, considerado possível rival, apoia Kamala Harris

O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, apoiou neste domingo a vice-presidente Kamala Harris para substituir Joe Biden como candidato do seu partido, nas eleições presidenciais de novembro. Essa iniciativa de Newsom elimina a presença dele próprio como um possível grande rival.

Tough. Fearless. Tenacious.



With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024