Elon Musk trabalha para ganhar 800 mil eleitores para Trump

Elon Musk silenciosamente reservou uma hora às sextas-feiras para uma nova ocupação: política nacional. Em reuniões semanais, consultores e fornecedores de um super comitê de ação política o atualizavam sobre seu progresso em direção à meta discutida de reunir 800.000 pessoas para votar em Donald Trump em Estados-chave na eleição norte-americana. Eles propuseram um orçamento de cerca de US$ 160 milhões que precisariam para a tarefa, a maior parte vinda do próprio Musk, e falaram sobre levantar um exército de mais de 6.000 ativistas e outros trabalhadores, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Então, menos de três meses após o lançamento do esforço, Musk assinou a demissão da maioria dos fornecedores, apenas para o super PAC recontratar um deles após o caos resultante.

Ele também substituiu os conselheiros do Texas que o ajudaram a tirar o grupo do papel por veteranos da candidatura presidencial fracassada do governador da Flórida, Ron DeSantis.

America PAC, a primeira grande incursão de Musk na política presidencial, é menos pioneira do que, digamos, colocar pessoas em Marte ou implantar microchips em seus cérebros. Mas o apoio total do bilionário a Trump e ao Partido Republicano acendeu outros doadores importantes.

Ele também recebeu a gratidão do candidato presidencial republicano, que enfrenta um oponente recém-energizado na vice-presidente Kamala Harris.

Musk está lidando com o esforço eleitoral em seu estilo característico de mãos na massa, caos-que-se-dane, ecoando sua aquisição do Twitter em 2022 e os primeiros esforços para atingir as metas de produção da Tesla.

Se ele e a equipe que ele montou terão sucesso pode ser uma parte importante do quebra-cabeça eleitoral, e alguns agentes políticos republicanos disseram que temem que os tropeços iniciais possam ser caros para a campanha de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

