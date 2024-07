A- A+

SAÚDE Em caso raro, homem de 55 anos é picado por abelha no olho e ferrão fica alojado no órgão; entenda Os médicos usaram uma pinça de joalheiro para retirar o objeto estranho; a visão do homem levou mais de cinco meses para voltar a melhorar

Um homem foi picado por uma abelha em um lugar bem inusitado: o olho. O ferrão do inseto ficou alojado em seu globo ocular, segundo raro estudo de caso do Wills Eye Hospital, no estado americano da Filadélfia. O homem, cujo nome não foi divulgado, tinha 55 anos.

Ele procurou ajuda médica horas após a picada. Sem o conhecimento de todos os envolvidos, a equipe médica do hospital não teve sucesso na tentativa de remover toda a farpa e grande parte dela ainda ficou instalada na íris do paciente.





Dois dias depois, a visão e a dor do homem pioraram. Os vasos na íris direita começaram a sangrar, e ele não conseguia enxergar com seu olho ferido. Com medo de perder a visão, o homem foi até uma clínica oftalmológica.

Após realizar uma série de exames, especialistas encontraram o objeto no tecido transparente entre a íris e a esclera (parte branca do olho). A fina membrana mucosa que cobre e lubrifica a esclera estava inflamada com vasos sanguíneos dilatados. Enquanto isso, a córnea, que cobre a pupila e a íris, também estava inchada.

Os médicos usaram uma pinça de joalheiro para retirar o objeto estranho do olho do paciente. O paciente então recebeu prescrição de colírios com medicamentos antibacterianos e esteroides. Cinco meses depois, a visão do homem começou a apresentar melhora.

"Picadas de abelhas oculares justificam o encaminhamento a um oftalmologista devido à inflamação grave que pode resultar do ferimento, bem como à possibilidade de um ferrão retido no olho", alertam os oftalmologistas do Wills Eye Hospital, Talia Shoshany e Zeba Syed.

Picadas de abelha e vespa diretamente no olho são raras, com apenas um pequeno número de estudos de caso publicados na literatura científica. Sem consulta urgente, o dano pode ser "devastador para a saúde ocular e a função visual", dizem especialistas da Academia Americana de Oftalmologia.

Os ferrões das abelhas e vespas são farpados, explicam os especialistas, o que significa que eles podem cortar através do tecido do olho. Eles também podem liberar veneno, penetrando profundamente na massa gelatinosa do olho. Segundo os especialistas, se o ferrão farpado não puder ser facilmente removido, é melhor deixá-lo onde está para não causar mais danos.

Há vários estudos de caso em que os ferrões permanecem inseridos no olho e a boa visão é mantida apesar da presença de um objeto estranho. Em um estudo de caso publicado na década de 1970, por exemplo, um paciente teve um ferrão de abelha alojado na córnea por 28 anos sem sofrer problemas de visão.

Neste exemplo recente, felizmente o ferrão pôde ser removido sem causar mais danos. O estudo de caso foi publicado no The New England Journal of Medicine.

