VESTIBULAR Enem 2024: O que fazer nas últimas revisões? Professores dão dicas para o primeiro dia de provas Estudantes enfrentarão questões de linguagens, humanas, além da produção da redação, no primeiro dia de provas do Enem 2024

Neste domingo (3), mais de 237 mil estudantes pernambucanos se levantarão cedo e com o frio na barriga característico do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para os já concluintes, a tensão é ainda maior, pois a nota da prova define a classificação na disputa de vagas dentro das universidades federais e estaduais.

Para ajudar os vestibulandos, a Folha de Pernambuco entrevistou professores das principais disciplinas do primeiro dia do Enem, em busca das melhores dicas para alcançar um bom resultado nessa etapa decisiva.

O que vai cair?

Durante o primeiro momento de avaliações, os participantes deverão responder as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - com questões de língua portuguesa, literatura, artes, educação física e língua estrangeira (inglês ou espanhol) -, Ciências Humanas e suas Tecnologias – com questões de história, geografia, filosofia e sociologia -, além da construção de uma redação dissertativa-argumentativa sobre o tema proposto pela banca.

No total, serão 5 horas e 30 minutos para a resolução de 90 questões objetivas e a construção da redação.

Redação

Entre as expectativas para o primeiro dia, está o tema da redação, revelado aos candidatos apenas durante a prova. Ainda que muitos alunos tentem prever, a professora de redação, Ana Luíza Gilson, destaca que as temáticas são "sempre uma incerteza muito grande".

Segundo ela, uma estratégia mais eficaz do que tentar adivinhar o tema, é desenvolver habilidades para elaborar a construção de boas técnicas argumentativas que fomentem um repertório robusto.

Ainda assim, de acordo com a professora, quem vai fazer a prova deve ter em mente que os temas abordados nas redações estão sempre relacionados aos debates de notoriedade social.

Neste ano, ela destaca as questões dos impactos da crise climática no Brasil, em alusão às enchentes e ondas de calor, os desafios para a regularização dos jogos de apostas online, a regulamentação da inteligência artificial e o analfabetismo funcional.

Na hora da escrita, Ana Luíza reforça a necessidade de atenção aos critérios de avaliação que contam mais pontos na nota final.

"O Enem utiliza como critério cinco competências, as quais podem ser avaliadas em cinco níveis, em que cada um vale quarenta pontos. As cinco competências, respectivamente avaliam: atendimento à norma padrão; compreensão do tema, atendimento à tipologia textual e uso de repertórios; capacidade de selecionar, relacionar e interpretar informações em defesa de um ponto de vista; coesão texto e, por fim, proposta de intervenção", explica.

De acordo com a professora, é ideal que o aluno evite levar punição nas categorias um e três, as mais decisivas para a contagem da nota.

"O ideal é que os estudantes tenham uma boa bagagem de leitura, pois, assim, melhoram a escrita, bem como a capacidade de relacionar informações. Além disso, é pertinente frisar o uso de modelos, pois, ao usar as mesmas palavras e estratégias argumentativas, a chance de errar é bem menor", detalha.

Linguagens

A prova de Linguagens também pode ser um outro desafio para os alunos, por apresentar ainda mais critérios de avaliação gramatical.

Ao todo, os candidatos precisam se destacar nas 9 competências cobradas. Entre os principais temas estão: interpretação de gêneros textuais, variação linguística e coerência.

Segundo a professora coordenadora de linguagens do Colégio Cognitivo, no Recife, Andréa Nobre, o Enem avalia diferentes aspectos e níveis de interpretação de texto.

"Em geral, as questões mais simples são de interpretação de textos informativos, como notícia, reportagem, artigo de divulgação científica, infográfico. A análise se torna mais complexa quando se trata de textos argumentativos – identificar e comparar teses, reconhecer estratégias persuasivas, identificar o público-alvo dos textos de acordo com os procedimentos e as linguagens utilizadas", exemplifica.

Ainda assim, ela destaca que a maior dificuldade para os alunos podem ser os textos subjetivos, como poemas, músicas, quadros, contos e romances.

"Nesse ponto o aluno precisa lançar mão de quase tudo o que aprendeu para fazer deduções e reconhecer reflexões propostas de forma mais sutil e figurativa. O Enem raramente pergunta o que é uma metáfora, mas frequentemente requer a interpretação de uma em seus textos para que se compreenda a mensagem de um trecho ou de uma obra".

Apesar de não existir um padrão totalmente eficaz e correto de resolução da prova, Andréa recomenda que as questões mais difíceis sejam deixadas por último, por contarem menos pontos na nota final.

Humanas

Diferente das duas provas que envolvem a temática das linguagens, a segunda parte da avaliação do primeiro dia de provas, voltada para a resolução das questões de humanas, traz conteúdos diversos e questionamentos interdisciplinares das matérias relacionadas às ciências humanas.

Segundo Sérgio Salles, professor de história do Colégio GGE, entre os temas, os mais abordados são aqueles relacionados aos conteúdos programáticos envolvendo história, principalmente História do Brasil.

"O período histórico mais recorrente é, sem dúvida, o século XX. Esse século abrange vários temas, principalmente no contexto da História do Brasil, como o período Republicano, com destaque para a Era Vargas, as conquistas sociais, o desenvolvimento econômico, a industrialização, além de temas relacionados à Ditadura Militar", ressalta.

O professor também chama atenção para a temática da escravidão no Brasil, presente na maioria das provas.

"A prova sempre aborda desde a implementação da escravidão, o cotidiano dos escravos, as resistências ao sistema opressor até o processo de abolição e as consequências da escravidão que ainda impactam a sociedade, como o racismo, tanto estrutural quanto em manifestações pontuais".

Ainda que história seja a matéria mais predominante, Sérgio explica que muitas questões da prova de humanas envolvem conhecimento e senso crítico interligado com outras disciplinas da área.

"As questões exigem conhecimentos de várias disciplinas ao mesmo tempo. Um aluno que não tenha uma visão integrada de história, sociologia e geografia dificilmente resolverá a questão. A grande dica é o aluno ter essa percepção da interdisciplinaridade e buscar integrar os conhecimentos de ciências humanas, reconhecendo que os temas dialogam entre si. Isso permite uma compreensão mais rica e completa dos assuntos abordados na prova", indica.



