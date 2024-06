Entenda o que é mioma uterino, que levou Cariúcha a ser internada após quadro de hemorragia

A- A+

A cantora e apresentadora Cariúcha precisou ser internada às pressas na manhã desta sexta-feira (21) devido a uma hemorragia causada por miomas uterinos. De acordo com informações da assessoria de imprensa da funkeira à Quem, Cariúcha precisou ser submetida a uma cirurgia.

Os miomas uterinos são tumores benignos formados por tecido muscular. Eles acometem as mulheres principalmente na fase reprodutiva da vida, atingindo cerca de 50% das mulheres na faixa etária dos 30 aos 50 anos.

O sangramento exagerado, durante ou fora do período menstrual, é justamente um dos sintomas da condição. Existem diferentes tipos de mioma, que variam de acordo com sua localização em relação ao útero da paciente.

A causa para o desenvolvimento dos miomas ainda é desconhecida, mas se sabe que há relação com os hormônios femininos, como a progesterona e o estrogênio. Na menopausa, quando há redução dos níveis desses hormônios, é comum as pacientes notarem uma diminuição no tamanho dos miomas.

Embora a maioria dos miomas seja assintomático, os sintomas mais comuns à condição são:

Menstruação prolongada;

Sangramento exagerado durante a menstruação, podendo levar à anemia;

Sangramento fora do período menstrual;

Aumento do volume abdominal;

Sensação de peso na pelve;

Cólicas muito fortes e intensas;

Dor durante a relação sexual;

Vontade mais frequente de urinar;

Dificuldade para começar a fazer xixi;

Intestino preso com frequência;

Dificuldade para evacuar.

O tratamento pode ser medicamentoso, como anti-inflamatórios e anticoncepcionais, ou cirúrgico, com miomectomia (retirada só do mioma) ou histerectomia (retirada de todo o útero).

