CANCÊR BUCAL Câncer Bucal: tabagismo pode ser o principal causador O Câncer Bucal é mais comum em homens com idade acima dos 40 anos: Revelam dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA)

O câncer de bucal, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, é um tumor maligno, que atinge a estrutura bucal (gengivas, bochechas, palato e a língua). A parte posterior da língua, as amígdalas e o palato fibroso fazem parte da região chamada orofaringe e seus tumores têm comportamento diferente do câncer de cavidade oral.

O tabagismo traz inúmeros malefícios para o corpo humano. Entre eles, estão as consequências para os dentes e a saúde bucal, como o envelhecimento dentário precoce, a perda de dentes e até o câncer bucal.

O diagnóstico precoce é o principal fator para cura da doença, o que representa 95% de chance de cura. Quando o paciente apresenta alguma sintomatologia como dor ou dificuldade de mover a língua, que são dores mais avançadas, a chance de cura cai para 45%.

Em estágio inicial o câncer de boca é silencioso e não apresenta sintomas. Assim, a consulta com o Cirurgião-Dentista a cada seis meses é o ideal para sua avaliação e prevenção. Em caso de lesões suspeitas como, manchas ou lesões esbranquiçadas e espessas, potenciais para materialização do câncer bucal, a visita ao Cirurgião-Dentista deve acontecer a cada três ou quatro meses.

Para falar sobre saúde bucal, Jota Batista da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com a cirurgiã dentista e implantodontista, Adriana Morosini que falou sobre os malefícios do cigarro



Cirurgiã dentista e implantodontista, Adriana Morosini. Foto: Divulgação



“O cigarro ele tem mais de 7.000 produtos químicos na fumaça do tabaco e desses 7.000 nós temos no mínimo 69 que são cancerígenos para o pulmão, faringe, traqueia e principalmente para boca. Então o principal câncer de boca que a gente enfrenta por conta do cigarro é o carcinoma espinocelular, ele é muito acometido lábios, língua, palato e mucosa jugal que é aquela mucosa da parte interna da bochecha. Quando me perguntam qual é a forma que a gente tem para evitar isso, e é deixar de fumar”

O tratamento do Câncer Bucal é mais eficaz quando diagnosticado com rapidez, segundo a dentista Adriana Morosini







“Esse tipo de câncer, nós cirurgiões dentistas conseguimos tratar, eu falo inclusive aos pacientes fumantes que sentem o primeiro sinal de câncer de boca devem procurar urgente o cirurgião-dentista porque todo diagnóstico precoce ele é mais fácil e mais eficaz em relação ao tratamento.”





CANAL SAÚDE

