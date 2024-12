A- A+

Escassez de nuvens baixas pode explicar parcialmente o aquecimento global, segundo estudo As nuvens de baixa altitude, localizadas a menos de 2.000 metros acima da Terra, são cruciais para o resfriamento

A ausência de cobertura de nuvens baixas afeta a reflexão dos raios solares e pode contribuir para os recordes de temperatura observados em 2023, juntamente com as emissões de CO2 e o fenômeno climático El Niño, de acordo com um estudo.

Três cientistas apontam em um artigo publicado na Science que 0,2 °C do aquecimento de cerca de 1,5 °C observado em 2023 não é uma consequência direta das emissões de gases de efeito estufa da humanidade e nem da chegada do El Niño.

Usando dados de satélite, os três pesquisadores alemães concluíram que o principal motivo dessa diferença é um “nível historicamente baixo de albedo planetário”, ou seja, a proporção dos raios solares refletidos de volta ao espaço por uma superfície, que está “provavelmente em seu nível mais baixo desde pelo menos 1940”.

Esse albedo está “em declínio desde a década de 1970” devido ao derretimento do gelo marinho no Ártico e, desde 2016, também na Antártica, explicam Helge Goessling, Thomas Rackow e Thomas Jung.

Entretanto, em 2023, a diminuição da cobertura de nuvens, especialmente as nuvens baixas, intensificou essa tendência.

Isso foi particularmente perceptível entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, bem como em águas tropicais, especialmente no Atlântico, onde foram observados níveis recordes de temperatura.

As nuvens de baixa altitude, localizadas a menos de 2.000 metros acima da Terra, são cruciais para o resfriamento, enquanto as nuvens de alta altitude retêm o calor emitido pelo planeta.

“Três mecanismos fundamentais podem ter contribuído para esse registro”, estimam os pesquisadores, citando a "variabilidade interna", a diminuição dos aerossóis (que contribuem para a formação de nuvens e também refletem os raios solares) no ar e o próprio efeito da mudança climática na redução da cobertura de nuvens.

Embora mantenham cautela, os pesquisadores destacam que serão necessários mais estudos e uma melhor compreensão do papel de cada um desses fatores "para medir o aquecimento atual e o esperado no futuro".

Os especialistas concluem que, se a diminuição da cobertura de nuvens não for causada “apenas pela variabilidade natural” das nuvens, o aquecimento adicional observado em 2023 “poderá persistir”.

