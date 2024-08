A- A+

VACINAÇÃO Espanha vai enviar 500 mil doses de vacinas contra a mpox para países africanos Doação representa 20% do estoque do país europeu

O governo espanhol anunciou na terça-feira que enviará 500 mil doses de vacinas para vários países da África Central para enfrentar a epidemia de mpox.

"A Espanha comunicou à Comissão Europeia que vai doar 20% do seu estoque de vacinas, ou seja, 100 mil frascos que seriam suficientes para vacinar com 500 mil doses", informou o Ministério da Saúde do país em um comunicado.

Diante da epidemia de mpox, que "tem seu epicentro em vários países do centro da África", o governo "considera fundamental agir nessa região para conter a situação atual de maneira firme", destacou o comunicado, que não especifica quais países exatamente serão beneficiados.

A Espanha pede aos seus homólogos europeus que sigam seu exemplo e "doem 20% de seu estoque de vacinas", considerando "que não faz sentido acumular vacinas onde o problema não está", acrescentou o texto.

A mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, é uma doença viral que é transmitida de animais para humanos, mas também pode ser transmitida entre humanos por meio de contato físico. Provoca febre, dores musculares e lesões cutâneas.

