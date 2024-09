A- A+

ESTADOS UNIDOS Acidente de trânsito no sul dos EUA deixa ao menos oito mortos Ônibus transportava 47 passageiros quando tombou em uma rodovia do condado de Warren

Ao menos oito pessoas morreram em um acidente com um ônibus no estado do Mississípi, no sul dos Estados Unidos, noticiou a imprensa local neste sábado (31).

O ônibus transportava 47 passageiros quando tombou em uma rodovia do condado de Warren, deixando sete mortos no local. A oitava vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, reportou o Vicksburg Daily News.





Entre os mortos estão dois irmãos, um menino de seis anos e uma adolescente de 16, originários da Guatemala, informou uma autoridade local à emissora CBS.

Mais de 30 passageiros foram levados para o hospital.

Segundo imagens exibidas pela mídia, o ônibus ficou virado em uma valeta e aparentemente estava com um pneu furado.

As autoridades de trânsito do Mississípi investigam as causas do acidente.

