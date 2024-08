A- A+

Região Metropolitana do Recife Acidente em Olinda: motociclista é resgatado de helicóptero após colidir em carro na PE-15 Acidente na PE-15 aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (23)

Um motociclista precisou ser socorrido de helicóptero após se envolver em uma colisão frontal com um carro, na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (23).

Vítima foi socorrida em helicóptero da PRF | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O resgate foi realizado durante uma ação conjunta da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ao chegar ao local, a equipe aeromédica encontrou o motociclista com uma lesão no rosto.

O homem recebeu os primeiros socorros na área do acidente e foi levado para a aeronave.



A corporação informou que o voo teve duração de 15 minutos e que, rapidamente, o helicóptero chegou a um hospital particular na área central do Recife.



O nome, idade e atual estado de saúde da vítima não foram informados.

