Estudo aponta que beber mais chá verde por dia reduz risco de lesões cerebrais por demência

Estudo japonês mostra que beber chá verde diariamente reduz lesões na substância branca no cérebro. Ao todo foram analisados mais de 8 mil voluntários com mais de 65 anos, coletados como parte de uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018.

"Este estudo transversal encontrou uma associação significativa entre lesões na substância branca cerebral inferior e maior consumo de chá verde em adultos mais velhos sem demência, mesmo após o ajuste para fatores de confusão", escrevem os pesquisadores em seu artigo publicado.

Embora essas estatísticas não mostrem causa e efeito diretos — o estudo analisou apenas um momento específico — foram feitos ajustes para fatores como idade, sexo, exercício e nível de educação, sugerindo uma ligação sólida entre a quantidade de chá verde consumida e o volume relativo de lesões prejudiciais no cérebro.

Em média, aqueles que tomaram três xícaras de chá verde por dia tiveram 3% menos lesões na substância branca em comparação com aqueles que beberam uma xícara por dia. Aqueles que beberam de sete a oito xícaras por dia tiveram 6% menos lesões, em comparação com aqueles que beberam uma xícara por dia.

No que diz respeito aos padrões estatísticos, a diferença é significativa. No entanto, o consumo de chá verde não pareceu afetar o volume do hipocampo ou o volume total do cérebro, o que também pode indicar declínio cognitivo.

É importante notar também que o consumo de chá verde não pareceu fazer diferença em pessoas diagnosticadas com depressão ou com a variante do gene APOE4 ligada à doença de Alzheimer.

Os pesquisadores afirmam que o chá, por conter menos cafeína que o café, é benéfico também para a pressão arterial. “Já vimos o chá verde associado ao controle dos níveis de peso e à eliminação de células cancerígenas, e parece que ainda não terminamos de descobrir os potenciais benefícios desta bebida, que sabemos que contém ingredientes antioxidantes, como catequinas”, escreveram.

Os pesquisadores afirmam que são necessários outros estudos para comprovar os resultados. Este, por exemplo, apesar da quantidade de pessoas, todos os participantes eram japoneses, o que significa certos padrões em genética e estilos de vida. Estudos futuros podem abrir a análise para um grupo mais amplo de pessoas.

"Nossas descobertas indicam que beber chá verde, especialmente três ou mais copos por dia, pode ajudar a prevenir a demência", escrevem os pesquisadores. "No entanto, mais estudos longitudinais prospectivos e pesquisa básica são necessários para validar nossos resultados”.

