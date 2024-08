EUA advertem Maduro sobre pressão internacional "inimaginável" se líderes da oposição forem presos

A- A+

O embaixador dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, afirmou nesta quinta-feira que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, enfrentará uma pressão internacional “inimaginável” se prender a líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, e o ex-diplomata Edmundo González Urrutia, que enfrentou o chavista nas eleições presidenciais de 28 de julho.

A declaração foi feita um dia após o Ministério Público (MP) do país abrir uma investigação penal contra os dois opositores.

"Se Maduro decidir fazer isso, ativará a comunidade internacional de formas que ele não poderia imaginar, e acho que seus esforços para faturar e dividir a comunidade internacional fracassarão rotundamente ", disse o embaixador da OEA durante um evento no Atlantic Council, centro de estudos com sede em Washington.

Maduro pediu a detenção de María Corina e de González Urrutia ao mesmo tempo em que recorreu à Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de ser alinhado ao governo, para que o órgão certifique sua vitória nas eleições. Mora alertou que os EUA deverão apresentar um forte projeto de resolução na OEA se os opositores forem presos.

Os Estados Unidos, a União Europeia e alguns países da América Latina consideram que o diplomata venceu a eleição. E mesmo governos aliados de Maduro, como o Brasil, pediram que o líder chavista entregue as atas de votação.

González Urrutia, representante da líder inabilitada María Corina, desrespeitou nesta quarta-feira a citação do TSJ. O dirigente denunciou que houve fraude na condução do pleito na Venezuela e afirmou ter provas que demonstrem que ele venceu as eleições.

Na semana passada, a oposição divulgou uma base de dados com a contagem completa de 24.532 mesas, o equivalente a 83,5% dos votos, e declarou que, mesmo se Maduro tivesse conseguido 100% nas demais, não seria suficiente para “chegar perto da vitória”. O chavismo, no entanto, desconsidera a validade desses documentos.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda não tomou medidas concretas contra Caracas. Ao mesmo tempo, as administrações do Brasil, Colômbia e México buscam mediar uma solução para a crise na Venezuela.

Washington quer dar aos três países “espaço e oportunidade para trabalhar e encontrar um caminho para avançar” neste contexto, disse Mora. O embaixador, porém, também declarou que a questão é uma prioridade para os EUA e que “o povo venezuelano” não será “abandonado”.

"Não diremos simplesmente ‘estamos cansados, estamos distraídos, vamos encontrar uma forma de sair dessa que não leve em conta o povo venezuelano e as forças democráticas na Venezuela’. Não faremos isso ", expressou Mora. (Com AFP)

