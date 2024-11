EUA condena homem por planejar matar agentes que investigaram seu papel no ataque ao Capitólio

A- A+

O norte-americano Edward Kelley, de 35 anos, foi condenado nesta quarta-feira por planejar o assassinato dos agentes do FBI que investigaram sua participação no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Kelley estava entre os primeiros manifestantes na invasão à sede do poder legislativo federal dos Estados Unidos.

Ao final de um julgamento de três dias em Knoxville, Tennessee, Edward Kelley foi considerado culpado de acusações que incluíam conspiração para assassinar funcionários federais e ameaçar agentes federais. Duas semanas antes, Kelley havia sido condenado por agressão, desordem civil e obstrução de um procedimento oficial por um juiz federal em Washington, em um julgamento de bancada, por seu papel no ataque ao Capitólio.

As duas condenações servem como um lembrete de que as acusações contra aqueles que atacaram o Capitólio em apoio ao então presidente eleito Donald J. Trump continuam, mesmo com Trump prometendo perdoar muitos, senão todos, quando voltar à Casa Branca em janeiro. Trump também poderia encerrar quaisquer novas investigações relacionadas ao ataque, que é a maior investigação criminal já conduzida pelo Departamento de Justiça.



Documentos do tribunal indicam que, em 2022, enquanto Kelley aguardava julgamento em casa pelo caso de 6 de janeiro, ele formou um grupo "que se preparava para um conflito armado contra o governo dos Estados Unidos e seus funcionários, incluindo especificamente agentes do FBI".

Os promotores afirmam que Kelley elaborou uma lista com 37 pessoas envolvidas em sua prisão ou na busca em sua casa como parte da investigação, identificando-as como alvos de assassinato. Kelley compartilhou a lista com dois co-conspiradores, dizem os promotores, um dos quais — Christopher Roddy — acabou entregando-a às autoridades.

Junto com a lista de nomes entregue por Roddy, os documentos judiciais mencionam que havia um pendrive contendo imagens de vídeo da câmera de segurança da casa de Kelley, mostrando um agente da lei se aproximando de sua residência no dia da prisão.

Durante uma entrevista com investigadores federais, Roddy, que testemunhou no julgamento, disse que Kelley o informou sobre a lista no início de dezembro de 2022 e pediu que ele consultasse seus “amigos policiais” para coletar informações sobre os alvos.

Roddy gravou secretamente Kelley pedindo a ele, em certo momento, que atacasse o escritório do FBI em Knoxville, segundo os documentos.

“Você não tem tempo para treinar ou coordenar”, disse Kelley, de acordo com os documentos, “mas cada ataque precisa causar impacto”.

Os promotores afirmam que Kelley estava usando uma máscara de gás e um capacete tático verde quando apareceu no Capitólio em 6 de janeiro. Ele entrou em confronto com um policial do Capitólio no lado oeste do prédio, jogando o agente no chão.

Depois, ele usou um pedaço longo de madeira para quebrar uma janela perto da porta da ala do Senado, invadindo o Capitólio, dizem os promotores. Após entrar, ajudou a chutar uma porta próxima, permitindo que mais membros da multidão entrassem no prédio.

Veja também

EUA Em autobiografia, Merkel descreve Trump como alguém 'fascinado' por autocratas