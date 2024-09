Ex-atleta fica paralisada após barra de 120 kg cair nas suas costas em academia

A- A+

Uma ex-atleta de 40 anos perdeu os movimentos da cintura para baixo após um acidente envolvendo uma barra de 120 quilos. Henrietta Paxton, que já competiu nos Jogos da Commonwealth (o qual reúne as nações sob o comando do Reino Unido) no salto com vara, realizava um agachamento com barra quando o equipamento escorregou de suas mãos e caiu sobre os seus ombros.

Após cair no chão, ela foi levada imediatamente ao Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra, onde recebeu o diagnóstico de ter quebrado parte da coluna e danificado a medula espinhal. No dia seguinte ela passou por uma cirurgia que uniu suas cinco vértebras e estabilizou sua coluna.

A ex-atleta ficou seis semanas no hospital e logo em seguida foi levada ao Centro de Tratamento da Coluna em Salisbury, onde está recebendo acompanhamento.

No entanto, os médicos responsáveis pelo caso afirmam ser muito improvável que ela volte a andar futuramente.

— Acho que no fundo eu sabia. Eu ouvi, eu obviamente ouvi e senti minhas costas quebrando e as pessoas ao meu redor estavam obviamente tentando me manter calmo e dizendo que as coisas ficariam bem, mas eu soube o que tinha feito imediatamente — conta Henrietta, em entrevista ao DailyMail.

Porém, o susto não afastou Henrietta da academia.

Atualmente, ela utiliza uma cadeira de rodas e segue praticando a musculação com os membros superiores.

— Sou uma pessoa muito tenaz e, na maioria das vezes, não aceito um não como resposta — afirma.

