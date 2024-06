A- A+

ESTADOS UNIDOS Ex-marinheiro americano é executado no Missouri, nos EUA, por assassinar sua ex-amante David Hosier foi o sétimo condenado nos EUA, este ano, à pena capital

Um ex-marinheiro norte-americano de 69 anos, que tinha sido condenado pelo homicídio da ex-amante, em 2009, foi executado nessa terça-feira no estado do Missouri, no Centro-Oeste dos Estados Unidos.

David Hosier, que serviu na Marinha e era bombeiro, morreu por injeção letal em uma prisão na cidade de Bonne Terre, informou o Departamento de Correções do Missouri, em um comunicado.

Hosier foi declarado morto às 18h11 (horário local), segundo a mesma fonte.

Hosier sustentou por muito tempo que era inocente dos assassinatos de Angela Gilpin e do marido dela, Rodney Gilpin, mas o governador do Missouri, Mike Parson, um republicano, rejeitou seu pedido de clemência, na segunda-feira.





“A vida de Angela Gilpin foi roubada por David Hosier porque ele não conseguia aceitar que ela terminasse o relacionamento romântico”, disse Parson, em comunicado.

Ele é o segundo preso condenado à morte no Missouri este ano e o sétimo nos Estados Unidos.

Em 2023, ocorreram 24 execuções no país, todas elas realizadas por injeção letal.

A pena capital foi abolida em 23 dos 50 estados do país. Os governadores de seis – Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee – suspenderam a sua aplicação.

