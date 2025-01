Ex-ministra das Finanças do Canadá diz que governo deveria impor tarifas sobre os veículos da Tesla

A- A+

A ex-ministra das finanças do Canadá Chrystia Freeland disse que Ottawa deveria retaliar quaisquer tarifas dos EUA, acrescentando enormes taxas sobre os veículos da Tesla para punir Elon Musk, um dos “amigos bilionários” de Donald Trump, segundo informações do Financial Times.

— O Canadá deve ameaçar impor uma tarifa de 100% sobre todos os veículos da Tesla e uma tarifa de 100% sobre o vinho, a cerveja e os destilados dos EUA se tarifas injustas forem impostas aos canadenses — disse Freeland.

O presidente Donald Trump reiterou hoje que as tarifas sobre o Canadá, México e China começariam a valer a partir deste sábado (1º de fevereiro).

Freeland disse ainda que a divulgação de uma lista direcionada de possíveis tarifas retaliatórias sobre importações americanas no valor de US$ 200 bilhões mostraria que “podemos atingir Trump onde dói”.

A ex-ministra fez parte da equipe canadense que negociou o acordo comercial EUA-México-Canadá assinado por Trump em seu primeiro mandato e o qual ameaça abandonar.

Segundo ela, ao mirar em produtos fabricados "por seus amigos bilionários', o Canadá pode exercer uma pressão política sobre a Casa Branca.

Em entrevista ao jornal Financial Times, a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse que a decisão pode fazer com que os EUA se tornem dependentes do petróleo da Venezuela.

— Enviamos petróleo com desconto, que, no fim das contas, é refinado no Texas. Se não formos nós, será a Venezuela — afirmou.

Autoridades do governo do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, por sua vez, já elaboraram uma lista de produtos dos Estados Unidos, no valor de aproximadamente US$ 105 bilhões, que poderão ser alvo de tarifas caso a guerra comercial se intensifique, segundo fontes próximas ao governo.

A lista inclui café da Louisiana e bourbon do Kentucky, semelhante à resposta adotada em 2018, quando Trump taxou as importações de aço e alumínio.

Trudeau também considera opções ainda mais drásticas, incluindo impostos sobre exportações de commodities estratégicas do Canadá para os EUA, como petróleo e urânio.

Veja também