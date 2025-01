A- A+

NEGÓCIOS Lucro da Tesla cai 71% no 4º trimestre, mas empresa prevê crescimento em 2025 A empresa destacou, em particular, o lançamento de veículos de baixo custo, cuja produção deve começar no primeiro semestre do ano e deve impulsionar o avanço

Tesla, fabricante de veículos elétricos dos EUA, anunciou nesta quarta-feira que os resultados do quarto trimestre de 2024 ficaram aquém das expectativas do mercado. A empresa argumentou que o preço médio de venda de seus veículos foi menor do que no ano anterior.

A empresa de Elon Musk teve um faturamento no período de US$ 25,71 bilhões, aumento de 2% em 12 meses, mas abaixo do consenso dos analistas de mercado que previam receita de US$ 27,22 bi.

O lucro líquido caiu 71% na comparação ano a ano, para US$ 2,32 bilhões, quando o consenso era de US$ 2,67 bilhões.

O lucro por ação ficou em 73 centavos de dólar, 3% melhor do que no quarto trimestre de 2023, mas também abaixo das previsões dos analistas (77 centavos de dólar).

“Com o avanço da autonomia dos veículos e a introdução de novos produtos, prevemos um retorno ao crescimento do negócio automotivo em 2025”, disse o grupo em um comunicado à imprensa. E destacou, em particular, o lançamento de veículos de baixo custo, cuja produção deve começar no primeiro semestre do ano.

A Tesla também previu aceleração em inteligência artificial, software e lucro baseado em frota.

Veja também