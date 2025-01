A- A+

NEGÓCIOS Tesla, de Elon Musk, anuncia recall de metade de sua frota de carros elétricos vendidos na China

A Tesla, fabricante de veículos elétricos de Elon Musk, está anunciando um recall para fazer uma atualização de software para cerca de 1,2 milhão de carros na China — aproximadamente metade da frota vendida no país — com o objetivo de corrigir problemas no sistema de direção elétrica e nas câmeras de ré que podem representar riscos à segurança.

O problema na direção elétrica decorre de um problema de software que pode causar a falha do sistema eletrônico de assistência à direção, informou a Administração Estatal para Regulamentação do Mercado (SAMR) em um comunicado divulgado nesta sexta-feira. Já o possível mau funcionamento das câmeras de ré dos veículos pode prejudicar o campo de visão dos motoristas ao dar ré, aumentando o risco de colisões.





A Tesla implantará uma correção via atualização de software over-the-air (OTA) em 871.087 veículos Model 3 e Model Y produzidos localmente para resolver a falha na direção elétrica. Outros 335.716 veículos — uma combinação de modelos importados Model S e Model X, além de Model 3 e Model Y produzidos no país — receberão uma atualização para corrigir o problema nas câmeras.

Os proprietários de veículos que não puderem receber a atualização remotamente serão contatados para substituições sem custos. A Tesla apresentou um aviso de recall semelhante nos Estados Unidos no início deste mês, envolvendo cerca de 240.000 carros.

A montadora de carros elétricos de Elon Musk havia vendido cerca de 2,3 milhões de carros na China até o fim de 2024, segundo o Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China. A empresa enfrenta uma concorrência sem precedentes de players chineses como a BYD no maior mercado automotivo do mundo. Fabricantes locais estão inovando rapidamente, oferecendo alternativas atraentes em várias faixas de preço.

A Tesla registrou sua primeira queda anual nas entregas globais de veículos em mais de uma década no ano passado e manteve por pouco a liderança sobre a BYD como a maior vendedora de carros totalmente elétricos em 2024. Também presenciou a primeira redução anual nos embarques de sua fábrica em Xangai desde que a instalação iniciou a produção em massa em 2020.

A participação de mercado da Tesla também está diminuindo na China, com os veículos da marca representando cerca de 10,6% das vendas totais de veículos elétricos a bateria no varejo no ano passado, segundo dados do CATRC compilados pela Bloomberg Intelligence. Em 2020, a Tesla detinha uma participação de mercado próxima a 16%.

Separadamente, na sexta-feira, a Xiaomi fez o recall de 30.931 sedãs elétricos SU7 produzidos entre fevereiro e novembro do ano passado devido a um problema de software que representava um risco de segurança relacionado ao recurso de estacionamento inteligente dos carros, informou a SAMR em outro comunicado.

