Ex-presidente americano Jimmy Carter morre aos 100 anos, diz imprensa

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter faleceu neste domingo (29), aos 100 anos. A informação é do jornal The Washington Post, após confirmação de Chip Carter, filho do democrata.

"Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", disse Chip, em comunicado.

Carter ocupou a Casa Branca de 1977 a 1981, eleito pelo Partido Democrata após uma trajetória política que incluiu os cargos de senador estadual e governador da Geórgia. Seu governo enfrentou desafios significativos, como uma crise econômica e o episódio dos 52 americanos feitos reféns na embaixada dos EUA em Teerã, no Irã, em 1979.

A crise, que durou 444 dias, foi resolvida apenas após sua saída do cargo, já na gestão de Ronald Reagan, e impactou sua popularidade à época.

Apesar de governar por apenas um mandato, Carter alcançou reconhecimento internacional após deixar a Casa Branca. Em 1982, criou a Fundação Carter, que se tornou referência em iniciativas de mediação de conflitos, monitoramento de eleições e promoção de direitos humanos. Por seu trabalho, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

"Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família pela maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas", disse o filho do ex-presidente.

