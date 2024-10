A- A+

SAÚDE É seguro fazer exercício com gripe ou Covid? Entenda Se você estiver sentindo dor no peito ou frequência cardíaca elevada, por exemplo, provavelmente é sinal de que os exercícios podem atrasar tempo de recuperação

Acontece com todos nós: seu alarme toca para um treino matinal e você rola com um gemido. Você não está apenas cansado — seu corpo parece estranho. Se você está começando a ficar doente, é melhor descansar ou passar por cima da doença e ir à academia? E quão doente é estar doente demais para se exercitar?

Greg Summerville, médico de medicina esportiva da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, afirma que é preciso observar seus sintomas específicos para encontrar respostas. “Seu corpo está falando com você. Seus sintomas estão lá por uma razão”, afirma.

Quando você sentir pela primeira vez um indício de doença, Amy Comander, diretora do programa de medicina de estilo de vida do Massachusetts General Hospital, recomenda avaliar como todo o seu corpo se sente e fazer uma "verificação do pescoço". Se os seus sintomas estiverem acima do pescoço — digamos, coriza, congestão ou dor de garganta — você provavelmente está seguro para se exercitar, desde que se sinta preparado.

Mas se você estiver sentindo sintomas abaixo do pescoço, como dores musculares ou frequência cardíaca elevada, isso provavelmente é um sinal de que seu corpo está trabalhando duro para combater uma infecção, e os exercícios podem atrasar seu tempo de recuperação.

“Se você tiver febre de 38ºC ou mais, isso também é um sinal claro de que você precisa descansar, mesmo que seus sintomas sejam leves”, explica Summerville.

Os médicos aconselham ter cuidado especial se você estiver com vômitos ou diarreia, o que pode ser gravemente desidratante. Comander recomenda esperar pelo menos 24 horas após se recuperar de uma doença gastrointestinal antes de se exercitar. Para sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo dores musculares, fadiga e dores nas articulações, os pacientes podem retornar aos exercícios gradualmente quando os sintomas tiverem desaparecido.

Se você estiver se recuperando de uma doença grave, como pneumonia, ou se estiver hospitalizado, pergunte ao seu médico quando será seguro se exercitar.

E se for Covid?

As orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para retornar às suas atividades normais após a Covid-19 agora são semelhantes às de outras doenças respiratórias, mas é importante considerar a gravidade do seu caso antes de se exercitar.

Comander destacou as diretrizes mais recentes do American College of Cardiology: “se você for assintomático, de acordo com essas diretrizes, você pode tentar se exercitar três dias após o teste positivo. (Tirar alguns dias de folga pode ser útil caso você desenvolva sintomas mais tarde) Mas se você tiver quaisquer sintomas cardíacos ou pulmonares significativos, como pressão no peito ou tosse persistente, espere até que eles desapareçam antes de tentar se exercitar”, afirmou a diretora.

“O retorno ao exercício deve ser baseado principalmente em como você se sente, não necessariamente em um teste positivo ou há quanto tempo você tem Covid”, disse Tanya Melnik, codiretora da Clínica Pós-Covid para Adultos na M Health Fairview em Minnesota.

Quando você se sentir disposto a mais atividade, Melnik recomenda certificar-se de que você consegue fazer tarefas básicas sem se sentir esgotado. Tente subir e descer um lance de escadas ou simplesmente ficar de pé por alguns minutos. Se alguma dessas atividades deixar você exausto, provavelmente é muito cedo para se exercitar. Mas se você for capaz de fazer tarefas rotineiras sem sentir fadiga ou falta de ar, é seguro tentar exercícios curtos e de baixa intensidade.

“Aumente a intensidade e a duração do seu exercício gradualmente, mas não as duas coisas ao mesmo tempo”, disse Melnik,

Comece devagar e seja paciente

Em vez de tentar um recorde pessoal quando estiver se sentindo bem o suficiente para se exercitar novamente, concentre-se nos "dias de conclusão", disse Daniel Anderson, cardiologista da Nebraska Medicine. Preste menos atenção ao seu ritmo de corrida ou a quanto peso você consegue levantar e aceite o fato de que você conseguiu sair pela porta.

E não se surpreenda se levar algumas semanas para voltar à sua rotina de exercícios habitual. “Para cada dia que você estiver deprimido e exausto, dê a si mesmo três para se recuperar”, disse Anderson.

Embora sua idade e nível de condicionamento físico possam afetar seu tempo de recuperação. À medida que você aumenta o ritmo, o médico também recomenda tentar o teste da conversa: se você não consegue manter uma conversa durante o treino, talvez seja necessário diminuir o ritmo.

“A última coisa que você quer é se meter em problemas por sair muito antes do paraquedas. Faça isso com cautela, faça isso com calma”, recomendou.

