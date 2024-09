Explosão de carro em cidade israelense mata um adulto e três crianças, e deixa ao menos oito feridos

A- A+

Uma explosão de carro na cidade de Ramle, região central de Israel, nesta quinta-feira matou quatro pessoas, sendo três delas menores de idade, e deixou ao menos oito feridos.

De acordo com a imprensa local, a Polícia de Israel diz que veículo foi alvo de uma granada ou outra arma similar, possivelmente em retaliação a um assassinato ocorrido na quarta-feira à noite.

As vítimas fatais foram, segundo o jornal Haaretz, uma menina de cinco anos, um menino de 10 anos, um de 15 anos e uma mulher na faixa dos 50 anos. Entre os feridos estaria um bebê de dois meses, em estado grave.

Os serviços de socorro também citam duas outras pessoas com ferimentos leves e mais cinco com ferimentos moderados. Todos eles eram transeuntes e estavam perto do veículo no momento da explosão.

Liad Aviel, porta-voz do Centro Médico Asaf Harofe, no centro de Israel, disse que "lamenta a morte de quatro pessoas feridas no incidente de Ramla", acrescentando que outras seis vítimas estão recebendo tratamento no local.

A explosão também ocasionou pequenos focos de incêndio em estabelecimentos próximos.

Logo após o incidente, a polícia anunciou a abertura de uma investigação sobre "a explosão (de um) carro (...) aparentemente devido a um acerto de contas entre criminosos árabes".

Segundo o Haaretz, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o comissário de polícia, Danny Levy, visitaram o local e criticaram a procuradora-geral Gali Baharav-Miara por não autorizar mandados de prisão para os suspeitos.

— Poderíamos ter prendido todas as famílias criminosas, todos os criminosos esta noite. Sabemos exatamente quem eles são, temos listas — disse Ben-Gvir, de extrema direita.

