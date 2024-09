Ministério da Saúde de Gaza relata 41.118 mortes desde o início da guerra

A- A+

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou nesta quinta-feira (12) um balanço atualizado de 41.118 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, em outubro do ano passado.

Estes números incluem pelo menos 34 mortes nas últimas 24 horas, informou o ministério, acrescentando que 95.125 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro.

