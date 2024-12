A- A+

EDUCAÇÃO Faculdade de Odontologia de Pernambuco da UPE ganha nova sede no Recife Novo espaço reunirá atividades teóricas e práticas

A Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE), no Recife, terá uma nova sede a partir de janeiro. O espaço reunirá atividades teóricas e práticas.

As atividades da instituição serão transferidas para uma instalação na avenida Norte, nº 80, próximo às unidades de educação e educação e saúde do campus Santo Amaro.

Atualmente, a sede da FOP fica em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O anúncio oficial da transferência da faculdade foi feito nessa quinta-feira (26), em solenidade de lançamento do Inova PE.

“O espaço será fundamental para o desenvolvimento de atividades de ponta, com uma grande estrutura para o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação e a assistência oferecida à população, com laboratórios e estrutura equipada”, enfatizou a reitora da UPE, a professora Socorro Cavalcanti.

As novas instalações da FOP oferecem, em um terreno de 8.073 m² localizado próximo à Rua da Aurora, 25 consultórios clínicos para a graduação, 12 consultórios clínicos para a pós-graduação, três laboratórios multiúso, dois auditórios com 75 lugares, laboratório de tecnologia e reabilitação, laboratório de interpretação, Centro de Estudo Antropologia Forense, laboratórios de odontologia e informática, salas de aula para graduação e pós-graduação, edifício garagem e espaço de convivência.

“O local digno da grandeza da FOP e da UPE. Com modernidade, conforto e um prédio planejado para nos receber, a comunidade acadêmica agradece o empenho de todos os envolvidos, que será retribuído através de uma formação de qualidade, pesquisa de ponta e o atendimento odontológico prestado à população carente. Estaremos ainda mais preparados para os novos desafios”, pontuou a diretora da FOP, professora Priscila Prosini.

As instalações também abrigarão quatro laboratórios do curso de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências Biológicas. A transferência da FOP significa um investimento de R$ 10 milhões na Universidade de Pernambuco.

