DESAPARECIDO Família de Taquaritinga do Norte procura por parente desaparecido Sebastião Brito de Souza, de 44 anos, fugiu de uma casa de recuperação no Cabo de Santo Agostinho e está desaparecido desde a última quinta-feira (30)

Uma família de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, está à procura de um familiar desaparecido desde a última quinta-feira (30).

De acordo com Mariana Moura, irmã de Sebastião Brito de Souza, de 44 anos, que procurou a reportagem da Folha de Pernambuco, Sebastião estava internado para tratar problemas mentais e estava com a saúde bastante debilitada.

Ainda de acordo com Mariana, ele teria fugido da casa de recuperação onde estava internado, na Zona Rural do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, na última quinta-feira (30).

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sebastião Brito de Souza pode entrar em contato com a família através do telefone (81) 99712-2243.

