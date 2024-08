A- A+

FAMOSOS Thaila Ayala pede ajuda nas redes sociais para localizar irmão desaparecido de amiga Sandra Santos é madrinha de Tereza, filha da atriz com Renato Góes

A atriz Thaila Ayala usou o Instagram, onde tem pouco mais de nove milhões de seguidores, para pedir ajuda nas buscas por Renan, irmão da amiga Sandra Santos.



Ela é madrinha de Tereza, de 1 anos, filha caçula de Thaila com o ator Renato Goés. Os dois também são pais de Francisco, de 2.

"Irmão de uma das minhas grandes amiga está desaparecido, por favor quem puder repostar, estamos todos desesperados atrás dele, ele desapareceu em Bastos/SP. Qualquer informação por favor mandar para @sansantoss", escreveu a atriz na noite da última terça-feira.





Segundo postagem de Sandra, Renan está desaparecido desde a madrugada de sexta.

"Saiu para trabalhar, mas não apareceu no trabalho e desde entao não voltou para casa. O nome dele é Renan Aparecido dos Santos, tem 1,80m, estava numa moto CG vermelha, foi visto saindo da garagem com roupa escura e mochila", escreveu ela na legenda da foto que, depois, foi compartilhada por Thaila. "Até o momento (23h58) não temos imagens de câmeras da cidade. Não temos mais informações sobre o trajeto dele. A polícia local informou que está nas buscas".

No momento, Thaila Ayala está no elenco da novela das 19h "Família é tudo", como Elisa, personagem que tem um romance com Júpiter (Thiago Martins). Ela estava longe de novelas há 10 anos.

