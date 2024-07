Fernando de Noronha: criança tem mãos presas e boca colada com fita por professora de creche

A- A+

Uma professora do Centro Integrado de Educação Infantil Bem-Me-Quer, localizado em Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi afastada da instituição após prender as mãos e colar a boca de uma menina de 4 anos com fita adesiva.

A própria criança relatou à família o ocorrido, e os parentes procuraram a direção da instituição, a única da Ilha a ofertar os serviços de creche e pré-escola, para cobrar providências.

"A Administração de Fernando de Noronha, através da Superintendência de Educação, informa que, assim que a direção do Ciei Bem-Me-Quer tomou conhecimento do fato, acionou a família e o Conselho Tutelar", afirma a gestão da Ilha, responsável pelo centro, em nota.

O caso foi divulgado nesta quinta-feira (4) pelo blog Viver Noronha. O Ciei Bem-Me-Quer atende cerca de 210 alunos, entre creche e pré-escola.

A professora colocou a fita adesiva na criança diante de duas assistentes em uma das salas de aula da creche.

As assistentes, acrescenta a Administração de Noronha, "presenciaram o ocorrido e se omitiram". Tanto a professora quanto as assistentes foram afastadas das atividades no espaço.

A Administração de Fernando de Noronha também afirmou que, assim que a direção da creche tomou conhecimento do fato, acionou a família da criança e o Conselho Tutelar.

"Foram tomadas medidas emergenciais, como o afastamento imediato das colaboradoras e a abertura de Processo Administrativo Específico (PAE)", afirmou a administração.

Na última terça-feira (2), foi feita uma reunião entre os responsáveis da criança, o Conselho Tutelar, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (Napp), a professora e as assistentes.

O blog Viver Noronha informou que, na reunião, a professora “confessou que amarrou as mãos da criança com uma fita e não lembra se colou a fita na boca da criança”. A educadora chegou a pedir desculpas aos familiares no encontro.

A Folha de Pernambuco também pediu esclarecimentos sobre o caso à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. O centro pertence à rede pública de ensino e é mantido pela pasta estadual.

Por meio de nota, a SEE afirmou que "lamenta o ocorrido" e "segue à disposição das autoridades competentes para mais esclarecimentos".

"A gestão do Centro Integrado de Educação Infantil Bem-Me-Quer acionou a família do estudante e o Conselho Tutelar assim que tomou conhecimento do caso. A professora e as assistentes envolvidas foram afastadas de suas atividades pedagógicas na unidade de ensino e um processo administrativo foi aberto pela Administração da Ilha para apurar o caso", corroborou a secretaria.

Outro caso

Em outro episódio relatado, um menino de 4 anos chegou em casa da creche com hematomas nas costas.

Esse fato aconteceu no final do mês de abril e, segundo a administração, foi acompanhado de perto pelo superintendente da pasta e pela gestora do Ciei Bem-Me-Quer.

"Na ocasião, a mãe relatou que o machucado nas costas da criança teria sido ocasionado por uma queda no banheiro, na hora do banho, e que a própria criança teria contado. Porém, a assistente responsável pelo aluno e as demais que estavam no momento afirmaram que não presenciaram nenhuma queda", afirmou a Administração de Noronha.

"Mesmo assim, a direção da unidade escolar tomou as providências cabíveis, afastando a colaboradora e encaminhando o caso para o Conselho Tutelar", completou a gestão.

Veja também

Educação Governo de Pernambuco entrega 265 novos veículos escolares aos municípios do Estado