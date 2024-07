A- A+

ACIDENTE Fernando de Noronha: motociclista morre ao ser atingido por caminhonete que circulava na contramão Acidente aconteceu na noite do sábado (29), em Fernando de Noronha

Um motociclista morreu após colidir em uma caminhonete que circulava na contramão da BR-363, em Fernando de Noronha. O acidente aconteceu na noite do sábado (29).

O condutor da moto, de 34 anos, vinha do Porto de Santo Antônio e seguia em direção à Vila do Trinta, quando foi atingido pela caminhonete modelo Bandeirante/Toyota, que seguia pela contramão.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo que provocou o acidente apresentava sinais de embriaguez no momento do ocorrido.

Após a colisão frontal entre os veículos, o condutor da moto, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital São Lucas, mas não resistiu e morreu.

Já o motorista da caminhonete, de 54 anos, foi conduzido à Delegacia de Fernando de Noronha e autuado por acidente de trânsito com vítima fatal. A polícia não confirmou se o homem fez o exame do bafômetro.

