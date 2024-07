A- A+

Mata Sul Homem é preso suspeito de incendiar carros em Vitória de Santo Antão Caso aconteceu na madrugada do sábado (29), em Vitória de Santo Antão

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de incendiar seis carros em diferentes bairros de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu na madrugada do sábado (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro registro de veículo incendiado foi à 0h23, no bairro do Cajá.

Poucas horas depois, às 2h10, no bairro da Matriz, os Bombeiros combateram incêndio em dois carros. Às 4h35, mais um veículo foi incendiado no mesmo bairro.

O último acionamento ocorreu às 5h15, no bairro de Água Branca, onde os agentes contiveram as chamas em mais dois carros.

Ao todo, seis carros foram incendiados pelo homem em um intervalo de cinco horas. Os veículos tiveram perda total.

O Corpo de Bombeiro informou que ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), após diligências, o suspeito foi localizado e preso em flagrante em um sítio na zona rural da cidade.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão, ficando à disposição da Justiça.

