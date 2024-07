A- A+

Hotel Novotel Recife Marina: saiba como será a inauguração nesta segunda (1º) O hotel contará com 300 apartamentos e será classificado como quatro estrelas

O Complexo Porto Novo Recife será inaugurado hoje (1º), no Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita, às 16h. A estrutura inclui, além do hotel, o Recife Expo Center e a Recife Marina em uma estrutura multiuso voltada ao turismo de lazer e negócios.

Na ocasião, será realizada uma visita guiada às dependências do empreendimento, seguido de solenidade e de um coquetel com queima de fogos. Haverá ainda o lançamento do livro Inspiração Recife, assinado por Camila e Eduarda Haeckel, que observa a história e o olhar para o futuro da cidade.

Após a inauguração, o Novotel Recife Marina fará o gerenciamento de processos e treinamento das equipes até abrir as portas aos primeiros hóspedes no dia 29 de julho, quando será operado pela gestora hoteleira ATRIO Hotel Management.





Estrutura

O hotel contará com 300 apartamentos, incluindo 20 suítes, e será classificado como quatro estrelas. Com sua inclinação de 59 graus e suas esquadrias e revestimentos de vidro importados, o Novotel dispõe de cinco pavimentos, dos quais quatro são de apartamentos.

No comprimento, equivale a uma edificação vertical de 48 andares. O hotel oferecerá serviços com academia, spa, piscina, bar, três restaurantes, além de um rooftop.

Com capacidade para até 200 embarcações, a marina oferecerá infraestrutura para atracação e lojas de produtos e serviços náuticos. O acesso às embarcações será facilitado, independente do nível da maré, a partir de uma estrutura formada por píeres flutuantes que utiliza alumínio e madeira sintética.

Integrado ao Complexo, o Recife Expo Center será aberto ao público em agosto e está sendo erguido em uma área total de 8 mil m². Terá um pavilhão com 4.100 m², um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas.

