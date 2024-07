A- A+

pernambuco Irmão de Túlio Gadêlha apoia adversária do deputado no Recife Ricardo Gadêlha declarou endosso a Dani Portela (PSOL) na corrida à prefeitura de Recife; neste final de semana, ele lançou sua pré-candidatura a vereador sem a presença de Túlio

Após a federação PSOL/Rede Sustentabilidade oficializar a deputada estadual Dani Portela (PSOL) enquanto pré-candidata à prefeitura do Recife, o deputado federal Túlio Gadêlha agora enfrenta mais um revés em sua tentativa de viabilização.

Nesta semana, o seu irmão, o médico Ricardo Gadêlha declarou apoio a sua adversária.

"Eu acho que o nome de Dani, no momento atual. É o nome mais interessante para a Prefeitura do Recife e, talvez, o momento de Túlio seja outro. Vai chegar o momento dele, mas na conjuntura atual eu vejo que apoiar a Dani é o que o meu coração manda" disse Ricardo em entrevista à Folha de Pernambuco.

Nas redes sociais, o irmão do parlamentar coleciona postagens ao lado da psolista. Neste sábado, Ricardo lançou sua pré-candidatura a vereador ao lado de Dani Portela. Túlio não estava presente.

O pano de fundo que coloca os irmãos em lados opostos é um racha dentro da Rede Sustentabilidade. Enquanto Túlio compõe a ala mais próxima à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Ricardo tem boa relação com a ex-senadora Heloísa Helena, a quem chama de "madrinha política".

Em relação à chapa de vereadores, o deputado articulou a filiação do vereador Ebinho Florêncio à Rede Sustentabilidade. Parte do partido, contudo, repudiou a ação de Túlio, por uma suposta conexão de Florêncio com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A dirigente estadual Alice Gabino foi à público fazer críticas.

"Túlio Gadelha mais uma vez sabota o partido que o abrigou, fazendo da REDE legenda de aluguel da extrema direta. Utilizando-se da janela de filiações partidárias, trazendo para dentro da Rede, um vereador do Recife sabiamente bolsonarista."

Divisão interna

Há meses, Portela e Gadêlha se dizem pré-candidatos à prefeitura do Recife. A palavra final da federação em âmbito estadual foi pelo nome da psolista, mas o deputado ainda diz que irá conseguir reverter a situação.

Em meio ao impasses, os dois políticos chegaram a trocar farpas: Dani Portela diz ter sido vítima de machismo, e Túlio Gadêlha, alvo de um suposto plano do prefeito João Campos (PSB) para que ele não conseguisse se cacificar prefeito do Recife.

Os grupos de Marina e Heloísa polarizaram a Rede Sustentabilidade. Na executiva nacional, 53% dos integrantes fazem parte do ala da ex-senadora, enquanto 47% estão com a ministra. O impasse entre os grupos tem um viés ideológico por trás: enquanto a ministra se declara sustentabilista, a ex-senadora defende o ecossocialismo, que associa a preservação do meio ambiente à mudança do sistema econômico.

No ano passado, a tensão entre os grupos chegou, inclusive, à Justiça. Isso porque, em agosto, a tesoureira Juliana de Sá, aliada de Marina, foi afastada de seu cargo. Após uma liminar, o grupo da ministra restabeleceu o cargo. Nos bastidores, seus aliados acusam Heloísa Helena de fazer uma gestão autoritária.

