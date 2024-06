Túlio Gadêlha pede cassação de deputado bolsonarista por associar nordestinos a galinhas

A- A+

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) se tornou alvo de uma representação no Conselho de Ética da Câmara por ter associado nordestino a galinhas que se contentam em receber "migalhas" do governo federal. Após a declaração que foi dada em maio deste ano ter viralizado nas redes sociais, o deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE) ingressou com um pedido de cassação contra o colega de Casa.

Segundo Gadêlha, Gayer teria quebrado o decoro parlamentar. "Essa intolerância e ódio não condizem com a postura de um parlamentar, que mais uma vez ataca um povo trabalhador, essencial para a independência do Brasil e manutenção da democracia. Ações assim não podem ser toleradas pelo Congresso Nacional", diz trecho.

Nas redes sociais, o deputado da Rede Sustentabilidade afirmou ainda que Gayer cometeu os crimes de xenofobia e intolerância. "Essas condutas não podem ser relacionadas a um congressista. Esperamos bom senso na avaliação do caso", escreveu.

Durante evento de educação na Bahia no mês passado, o apoiador doe ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que os governos de esquerda "fizeram com o Nordeste o que Stalin fez com a galinha", se referindo a programas de renda.

— Essa história representa o que a esquerda faz com o Brasil, e principalmente o que a esquerda faz com o Nordeste. Nordeste é a terra mais linda do Brasil. É o povo mais generoso, trabalhador, maravilhoso, não é à toa que todo mundo adora vir pra cá. Como que eles conseguiram colocar essa população maravilhosa nesse calabouço ideológico? É só para olhar o Ideb da Bahia, é só olhar o Ideb do Nordeste, o nível de alfabetização daqui, do Maranhão, dos estados do Nordeste. Eles fizeram para o Nordeste o que Stalin fez com a galinha. "Ah, ele me dá cesta básica", "ele me deu R$ 200, o governo me deu R$ 300". Estão dando migalhas para uma população cada vez mais depenada! — declarou.

