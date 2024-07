Grande Recife unifica linhas Pau Amarelo/Varadouro e Pau Amarelo; confira itinerário

A- A+

Começou, nesta segunda-feira (1º), a unificação das linhas 1990 - Pau Amarelo/Varadouro e 1992 - Pau Amarelo, que atendem à cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A linha 1990 foi extinta e o itinerário único e exclusivo passa a ser feito pela 1992.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a linha mantém todos os trechos atendidos até o Largo do Varadouro e seguindo para o Recife.

"A medida tem por objetivo melhorar a eficiência da rede de transporte público da Região Metropolitana", destaca o consórcio.

Confira o itinerário da linha 1992 - Pau Amarelo:

Terminal / Ponto de Retorno

Praça Sebastião Gomes De Melo, Rua Tenente Agnaldo Lima, Rua Projetada, Rua Gama, Rua Ípisilon, Rodovia Pe-022, Avenida Cláudio José Gueiros Leite (Pe-001), Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Avenida José Augusto Moreira, Praça Duque De Caxias, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Doze De Março, Praça Dantas Barreto, Rua Do Sol, Praça Do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo Do Varadouro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa Do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso À Av. Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua Do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua Do Sol, Rua Floriano Peixoto, Rua Do Peixoto, Praça Das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso À Av. Sul), Avenida Sul, Cais Santa Rita (Via Da Beira Mar), Cais Santa Rita (Via De Acesso Ao Terminal Cais De Santa Rita), Terminal Cais De Santa Rita.

+ Confira aqui os horários da linha

Ponto de Retorno / Terminal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu E Lima (Praça Cívica), Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Largo Do Varadouro, Avenida Sigismundo Gonçalves, Praça Do Carmo, Rua Do Farol, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze De Março, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Duque De Caxias, Avenida José Augusto Moreira, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Avenida Cláudio José Gueiros Leite (Pe-001), Rodovia Pe-022, Rua Ípisilon, Rua Delta, Rua Sebastião Gomes De Melo, Rua Tenente Agnaldo Lima, Praça Sebastião Gomes De Melo.

