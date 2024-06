Começa neste domingo (30) a Festa da co-padroeira do Paulista Santa Isabel Rainha de Portugal

A- A+

A Paróquia de Santa Isabel Rainha de Portugal, na cidade do Paulista, está se preparando para um momento especial de fé e devoção com a chegada da celebração da Co-padroeira e o início do ano jubilar em honra à sua construção histórica. Com missas, procissões e apresentações culturais a festividade começa neste domingo (30) e segue até o dia 07 de julho. O templo religioso localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Centro do Paulista, é um dos principais cartões postais da cidade, onde se tornará o epicentro das festividades que reúnem não apenas fiéis locais, mas também devotos de toda a região. A igreja é tombada pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural e nela estão sepultados os despojos do mártir da Revolução Pernambucana de 1817, Padre João Ribeiro.



Com o tema: Santa Isabel, modelo de oração e caridade. Os preparativos para as celebrações que marca não apenas um marco temporal, mas também uma oportunidade para os fiéis renovarem seus votos de fé e gratidão estão em pleno vigor. O pároco, Padre Adriano Chagas, expressou sua expectativa pela importância deste período.

"Este ano jubilar não é apenas uma celebração do passado, mas um momento para fortalecer nossa comunidade e reavivar nosso compromisso com os ensinamentos de nossa Co-padroeira." A programação inclui uma série de atividades litúrgicas e comunitárias, “Padres de outras paróquias da Arquidiocese virão celebrar aqui conosco, promovendo em suas homilias um grande retiro espiritual para enriquecimento do povo de Deus”, completou o pároco.



Os fiéis estão sendo convidados a participar ativamente, trazendo flores e pães como símbolos de devoção à Co-padroeira, cuja intercessão é venerada por muitos como fonte de consolo, esperança e caridade. Após a liturgia, haverá um momento de quermesse atrás da paróquia, como forma de confraternização das famílias dos paroquianos..

Programação

Os preparativos já estão em pleno curso, neste domingo, (30), às 16h, a comunidade paroquial celebrará o aniversário de 74 Anos da construção da igreja e abertura do ano jubilar com missa celebrada pelo Pe. Damião Silva, logo após a celebração haverá um momento de louvor com o padre e sua banda. Nos dias 01 e 02, haverá a oração do santo terço nas comunidades. Entre os dias 03 à 07 a programação contará com missas, procissões e eventos culturais. No domingo (07), dia da festa, terá a tradicional alvorada com fogos, às 6h; missa solene presidida pelo Monsenhor Josivaldo Bezerra, vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, às 7h. Já às 15h, uma procissão pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz, com missa de encerramento, que será celebrada às 16h, pelo Pe. Jurandir Ferreira



Na missa de encerramento da festa haverá a tradicional bênção dos pães e das rosas, pois esses dois elementos representam a bondade da Rainha e Santa Isabel. A história conta que ao sair do castelo com pães e moedas escondidos na roupa para fazer caridade, a Rainha Isabel foi interceptada pelo Rei, que não concordava com suas atitudes, que teria a perguntado sobre o que ela estava carregando. De acordo com relatos, a Rainha respondeu que eram rosas e mostrou o conteúdo escondido em seu vestido, onde só haviam rosas, ao contrário dos pães e moedas que ela tinha colocado.



A Paróquia de Santa Isabel Rainha de Portugal é formada por sete comunidades: Paulista Centro (sede paroquial), Nobre, Maranguape I, Jardim Maranguape, Aurora, Catolé e Jaguaribe. O templo é considerado Imóvel Especial de Preservação e Patrimônio dos paulistenses, e nela está sepultado o crânio do padre João Carlos Ribeiro de Melo Montenegro, um dos heróis da Revolução Pernambucana de 1817.



A festa de Santa Isabel Rainha de Portugal, em Paulista, pode ser acompanhada pelas redes sociais oficiais da Paróquia (@pascomsantaisabel).



Dia da Padroeira

A Festa Litúrgica de Santa Isabel é comemorada no dia 4 de julho. Para esta data, está prevista, no horário da manhã, a distribuição de um café da manhã para as famílias carentes cadastradas na paróquia.

Programação completa



Durante a semana, as missas acontecem sempre às 19h. Aos sábados, ocorrem às 17h30, e aos domingos às celebrações serão às 16h.

Domingo (30/06)

16h - Missa

Celebrante: Pe. Damião Silva

19h - Atração Cultural

Segunda-feira (01/07)

Oração do Terço nas Comunidades

Terça-Feira (02/07)

Oração do Terço nas Comunidade

Quarta-Feira (03/07)

12h - Hora da Graça

Celebrante: Pe. Adriano Chagas

18h - Procissão da Bandeira saindo do Bairro do Nobre

19h - Missa

Celebrante: Revma. Dom Fernando Saburido (Arcebispo Emérito da AOR)

21h - Atração Cultural

Quinta-feira (04) Dia de Santa Isabel Rainha de Portugal

06h30 - Café da Manhã aos mais necessitados

19h - Missa

Celebrante: Revma. Dom Paulo Jackson (Arcebispo de Olinda e Recife)

21h - Atração Cultural

Sexta-feira (05/07)

19h - Missa

Celebrante: Pe. Hewerton de Castro

21h - Atração Cultural

Sábado (06/07)

17h30 – Missa

Celebrante: Mons. Gilson José (Vigário Episcopal do Vicariato Cabo)

21h - Atração Cultural

Domingo (07/07)

06h – Alvorada

07h – Missa com o Mons. Josivaldo Bezerra (Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife)

15h - Procissão pelas Ruas com o Andor da Santa saindo da Capela Coração de Jesus em Arthur Lundgren I

16h – Missa de encerramento.

Abertura do Ano Jubilar (1950 – 2025)

Um verdadeiro cartão postal da cidade de Paulista. Em 2025, a paróquia completará 75 anos de criação. Conhecida como igreja de tijolinhos vermelhos, o templo é dedicado a Santa Isabel Rainha de Portugal. A abertura do ano jubilar da paróquia de Santa Isabel Rainha de Portugal promete ser um período de reflexão espiritual e renovação da fé, proporcionando uma oportunidade única para todos os presentes fortalecerem sua relação com Deus e uns com os outros. Este período é marcado não apenas pela celebração, mas também pela união e pelo crescimento espiritual da comunidade católica local.

Templo Religioso

A Igreja tem 60m de altura, estilo eclético (romano, neoclássico, neogótico) e foi todo edificado com tijolo aparente. A pintura de fundo dos altares é do artista plástico Hildebrando Eugênio, que também é autor da bandeira da cidade do Paulista. As janelas, originalmente em vitrais, foram restauradas em 1988, mas se desgastaram e foram substituídas por basculantes.

Hoje a Igreja de Santa Isabel é considerada Imóvel Especial de Preservação e patrimônio dos pernambucanos. O acesso ao templo é feito pelo nártex de entrada, sobre ele, um coro, dois nichos laterais, um de acesso ao coro e à torre sineira, e o outro, onde estão sepultados os despojos do mártir da Revolução Pernambucana de 1817, Padre João Ribeiro. O crânio do padre João Ribeiro esteve guardado no Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, onde ficou exposto ao público até 2001. O IAHGP junto com o governo de Pernambuco, a Arquidiocese de Olinda e Recife, o vigário da Igreja de Santa Isabel, o prefeito e o secretário de turismo do Paulista decidiram enterrá-lo com merecido respeito, em 29 de outubro de 2001, o crânio do padre João Ribeiro foi sepultado num túmulo construído especialmente para ele dentro da Igreja de Santa Isabel, após quase dois séculos de seu falecimento.

Veja também

RESGATE CPRH e Ibama repatriam 98 animais para Bahia e São Paulo