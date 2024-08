Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira do Paulista, começa neste sábado (31)

A- A+

A festa em honra de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade do Paulista, Região Metropolitana do Recife, começa neste sábado (31). O evento, com 405 anos de tradição, segue até o dia 8 de setembro, no bairro de Maranguape 2. A programação terá missas, setenário, romarias, carreata, procissões, além de apresentações culturais.

Inspirada pela música “Maria, Mãe dos Caminhantes”, a festividade convida os devotos a reverem seus passos e seguirem como peregrinos da jornada rumo aos céus. O novo pároco, padre André Canuto, comanda o evento pela primeira vez.

O sacerdote ressalta que os dias de celebração são uma oportunidade de rogar a intercessão e demonstrar o amor e a devoção à Mãe de Deus. “Nestes dias em que Paulista se reveste do manto sagrado de sua imperatriz e excelsa padroeira, iremos fazer a experiência de Deus e, juntos, suplicar pela intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres as copiosas bênçãos dos céus”, frisou.

As homenagens a Nossa Senhora dos Prazeres iniciam neste sábado (31). Os devotos se reúnem às 7h para o Ofício de Nossa Senhora e missas dos enfermos. O momento mais aguardado do dia é a carreata que sairá às 18h da Igreja Matriz de Santa Clara, no bairro de Jardim Paulista.

A comunidade é a madrinha da bandeira. Os veículos vão até a Avenida B, em Maranguape 2, e de lá o cortejo seguirá a pé até o Santuário das Alegrias, como carinhosamente é chamada a igreja matriz da padroeira do município. Na igreja, os devotos serão acolhidos para participar da missa de abertura.

As atividades culturais serão realizadas na frente do templo. Destinada a toda família, esta opção de lazer terá espaço gourmet e palco para as atrações musicais. A entrada será gratuita.

Dezenas de voluntários estão envolvidos na organização da festa, que contará com a presença de padres convidados. Os sacerdotes presidirão as 14 missas e o Setenário das Alegrias - sete dias de reflexão e oração sobre as alegrias de Maria. Este rito será celebrado entre os dias 1º e 7 de setembro.

O ofício e as celebrações Eucarísticas ocorrem de segunda a sexta às 7h e 16h, respectivamente. Com exceção do dia 4 de setembro, data em que se comemora os 89 anos de Emancipação Política do município, quando os horários mudam para as 9h e 10h. No domingo, 1º, haverá missa às 8h30 dedicada às mães e às 15h, uma cerimônia especial para as crianças.

