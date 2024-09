Festival da Primavera da Raps convida população para ações sobre saúde mental

A- A+

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) promove o II Festival da Primavera da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Recife, nesta quarta (25), às 15h, na Praça da Várzea. Com extensão até amanhã, quinta-feira (26), as atividades do segundo dia de festival começarão às 10h e serão no Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, na Caxangá.

A previsão é que cerca de 300 pessoas participem da ação, que celebra a chegada da primavera e alerta os participantes sobre os cuidados com a saúde mental. O evento realizará rodas de conversas, atividades lúdicas e apresentações culturais, que falarão sobre acolhimento, valorização da vida e pertencimento.

Com início em setembro do ano passado, no parque da Jaqueira, a programação do festival deste ano foi ampliada, em comemoração à instalação de mais dois RAPS Recife. Em junho, a prefeitura do Recife entregou o Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, no bairro da Caxangá e no mês de julho foi entregue o Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM), na Boa Vista.

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, falou sobre a importância do cuidado com a saúde mental e a necessidade de ampliação dos serviços prestados a pessoas que sofrem com o problema.

“A saúde mental é uma questão que desafia a todos, em um contexto de pressões de toda ordem, de padrão, consumo, no ambiente de trabalho, nos meios digitais, na vida familiar e social, além das complexidades da vida em suas diversas fases. É importante oferecer apoio e acolher, por isso, a Prefeitura do Recife requalificou e ampliou seus serviços de saúde mental, com novos equipamentos e recursos. Tão importante quanto falar de adoecimento, e fatores que podem afetar até mesmo o desejo de viver, é preciso falar sobre esperança, cidadania, inclusão, arte e rede de apoio”

A gestora do Centro de Convivência, Bárbara Buzatti, falou sobre a importância do festival ser feito no Centro.

“Realizar um dia do festival em um desses espaços é uma forma de apresentá-los à sociedade. A cidade é a nossa convidada, o evento é para todos e todas, assim como o projeto SUS que estrutura a própria RAPS”

Veja também

israel Chefe do Estado-maior de Israel pede prontidão às tropas para "possível entrada" no Líbano