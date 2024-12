A- A+

PERIGO Fezes de morcego usadas no cultivo de maconha matam duas pessoas nos Estados Unidos Vítimas desenvolveram uma série de sintomas como febre, tosse crônica, grande perda de peso, envenenamento do sangue e insuficiência respiratória

Dois homens morreram após contraírem uma rara infecção fúngica pulmonar no estado de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a Live Science, os dois eram usuários de cannabis, cultivavam a planta em casa para uso pessoal e haviam aplicado o mesmo fertilizante para plantas. Cada um desenvolveu histoplasmose depois de respirar esporos do Histoplasma capsulatum, presente nas fezes de morcegos.

Um deles, de 59 anos, comprou o produto online para usar como fertilizante das plantas, e o segundo havia encontrado o material em seu próprio sótão, após uma grande infestação de morcegos em Rochester.

A partir da exposição ao componente contaminado, os dois desenvolveram uma série de sintomas como febre, tosse crônica, grande perda de peso, envenenamento do sangue e insuficiência respiratória. Apesar de serem submetidos a tratamento com remédios e medidas antifúngicas, os dois morreram, conforme explicou um relatório sobre os casos publicado no início deste mês no Open Forum Infectious Diseases.

Os médicos que atenderam ambos os pacientes ressaltaram que as mortes deveriam servir como um aviso sobre os perigos de armazenar material orgânico de morcego como fertilizante para qualquer planta, mas principalmente para cultivadores de material que será ingerido de alguma forma.

"Dada a recente legalização e um aumento esperado no cultivo doméstico de cannabis, juntamente com a promoção do guano de morcego para esse propósito, é importante aumentar a conscientização pública sobre o risco potencial do uso do guano de morcego como fertilizante. Esses casos mortais recentes também enfatizam a necessidade de medidas de proteção, como o uso de máscaras ao manuseá-los", escreveram os autores.

Eles ainda acrescentaram que encontraram vários artigos chamando o guano de morcego de "superalimento natural" para plantas de cannabis devido à sua alta concentração de nitrogênio e fósforo.

A histoplasmose é uma forma de pneumonia causada pela inalação de esporos de H. capsulatim, um fungo relacionado aos excrementos de morcegos e pássaros. Nos pulmões humanos, os fungos se transformam em levedura e podem se espelhar para outras regiões do corpo através da corrente sanguínea. A doença, no entanto, não é transmissível entre pessoas ou animais de estimação.

