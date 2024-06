Fortes chuvas e inundações atingem o sul da Flórida; governador declara estado de emergência

Várias comunidades em todo o sul da Flórida - incluindo as áreas de Miami e Fort Lauderdale - sofreram inundações, nessa quarta-feira, em meio a chuvas torrenciais que levaram o governador do estado, Ron DeSantis, a declarar emergência.

Segundo a CNN, alertas de inundação estão em vigor para partes dos condados de Broward, Miami-Dade, Collier e Hendry até a manhã desta quinta-feira, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, que alertou que "inundações com risco de vida" estavam em andamento. Os alertas de enchentes também foram estendidos para Miami e Fort Lauderdale até a noite de sexta-feira.

Greece - Schools shut as temps hit 40C

Florida - 11 inches of rain in 24 hours swamping cars and stalling everyday life.

Spain - streets turned to rivers after huge rainfall.

This is just in the last 24 hours.

It’s not even the middle of June yet.

This is the consequence of…