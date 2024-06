França enviará aviões de guerra à Ucrânia e treinará pilotos

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse, em entrevista a estações de TV lociais nesta quinta-feira, que o país planeja vender aviões de guerra Mirage 2000-5 para a Ucrânia. O modelo é um caça a jato francês multifuncional, monomotor e de quarta geração.

O anúncio ocorreu ao final do dia de comemorações do desembarque do Dia D, em 6 de junho de 1944, no qual compareceu o presidente ucraniano, Voldymyr Zelensky.

“Amanhã lançaremos uma nova cooperação e anunciaremos a transferência dos caças Mirage 2000-5 para a Ucrânia fabricados pelo francês Dassault e treinaremos os seus pilotos ucranianos na França”, disse Macron à televisão francesa em uma entrevista.

A Ucrânia pediu aos seus aliados ocidentais que enviassem instrutores militares para treinar as suas equipes em seu solo para enfrentar o desafio crescente de aumentar o número de tropas, acrescentou Macron.

"Há um desafio em termos de capacidade. É por isso que o presidente ucraniano e o seu ministro da defesa pediram a todos os aliados – há 48 horas, em uma carta oficial – dizendo que 'precisamos de treinos mais rapidamente e que façam isto no nosso solo'", afirmou Macron.

Macron afirmou que a França não queria “a escalada da guerra”. Mas sublinhou que “a paz [...] só será alcançada se a Ucrânia conseguir resistir”.

“A situação é difícil”, admitiu o presidente francês, acrescentando que o exército russo estava desferindo “golpes fortes” na região de Kharkiv.

“A paz não pode significar a capitulação da Ucrânia”, declarou. “A paz deve passar por negociação”, disse Macron. Ele ainda disse sentir que esse momento ainda não tinha chegado “à medida que a Rússia continua a avançar”.

