De Anitta a Tom Cruise, veja os famosos que estão se preparando para a passagem do Furacão Milton

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, está em alerta diante da chegada iminente do Furacão Milton, que promete ser um dos mais agressivos dos últimos tempos. A ordem para os moradores da Flórida, expressa claramente pelo presidente Joe Biden, evacuar a região e procurar um lugar seguro.

Em meio à população que corre para fugir do Milton, estão diversos famosos, inclusive brasileiros, que moram na Flórida. Do escritor Stephen King ao ator Tom Cruise, são várias as celebridades que estão se movimentando para passarem ilesas diante do evento natural.

Leandro Hassun



O ator Leandro Hassun chegou a brincar com o nome do furacão em suas redes sociais. "Não sei quem escolhe os nomes dos furacões, deve ser algum despachante ou alguém da década de 1980", disse Hassun. "Estamos todos bem abrigados", tranquilizou o ator.

Anitta

A cantora carioca mora atualmente numa casa em Miami, na rota do furacão Milton. Ela disse nas redes sociais que, apesar de ter casas em Los Angeles e no Rio de Janeiro, acabou ficando em Miami justamente durante a passagem do furacão.

"Essa sou eu percebendo que tenho quatro casas diferentes, mas acabei ficando na de Miami bem quando o furacão chega", disse Anitta. "Eu estou em Miami, o furacão vai passar por aqui, mas vai ser pior em Tampa, onde terá grau 5", afirmou a cantora em seus stories no Instagram.

Tom Cruise

Segundo a Newsweek, a estrela da franquia "Missão impossível" tem uma mansão perto da "sede espiritual mundial" da Igreja da Cientologia, em Clearwater — a apenas meia hora de carro de Tampa. Procurado pela publicação, o ator não respondeu se estará na propriedade durante a passagem do furacão Milton.

Além de Tom Cruise, a Newsweek cita Stephen King, John Travolta, John Cena e Duane Chapman como outras estrelas que mantém casas no estado da Flórida.

Sofia Liberato

A herdeira do apresentador Gugu Liberato mora na Flórida e deixou o estado por precaução. Ela foi com o namorado Gabriel Gravino rumo à Georgia.

