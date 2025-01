A- A+

Agreste Garanhuns: Neoenergia apura morte de eletricista de 42 anos durante manutenção de poste Acidente aconteceu na tarde do sábado (11), no Sítio Jardim, na zona rural da cidade

A Neoenergia apura a morte de um trabalhador terceirizado que foi a óbito durante a manutenção elétrica de um poste em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



O acidente aconteceu na tarde do sábado (11), no Sítio Jardim, na zona rural da cidade. A vítima foi identificada como Pedro Eliseu Vanderlei de Santana, de 42 anos.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o eletricista fazia uma manutenção elétrica em um poste de alta tensão e sofreu uma descarga de energia.



Segundo a Neoenergia, que emitiu uma nota lamentando o ocorrido, Pedro era colaborador da Vencer Engenharia.



"A distribuidora está acompanhando o caso e solicitou que a empresa prestadora de serviço forneça a assistência necessária à família do eletricista", diz o comunicado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.



O caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Garanhuns como "morte acidental". "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a PCPE.



Confira nota da Neoenergia na íntegra:

"A Neoenergia Pernambuco lamenta o falecimento do colaborador da Vencer Engenharia Pedro Eliseu Vanderlei de Santana. As causas do acidente ocorrido na tarde do sábado (11), no Sítio Jardim, área rural de Garanhuns, estão sendo apuradas. A distribuidora está acompanhando o caso e solicitou que a empresa prestadora de serviço forneça a assistência necessária à família do eletricista."

Veja também

defesa Líderes de UE, Otan e Reino Unido farão reunião excepcional de defesa em 3 de fevereiro