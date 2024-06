A- A+

Saúde Glaucoma de Marrone: plásticas no rosto podem ter agravado problema nos olhos, diz Bruno O sertanejo passou por uma cirurgia de emergência nos dois olhos no último dia 17. Durante a recuperação, precisou se afastar dos palcos

Diagnosticado com glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos, o cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, precisou passar por cirurgia de emergência. De acordo com parentes, o sertanejo descobriu o problema durante uma consulta de rotina de oftalmologia.

Para Bruno, os procedimentos estéticos que o irmão fez no rosto podem ter contribuído para o agravamento da doença.

"Já faz um tempinho que ele vinha falando para mim que depois da cirurgia, que ele começou a fazer exames, aquelas cirurgias, aquelas plásticas que ele fez, agravou mais o problema dele porque deu um probleminha no olho, o olho dele caiu", contou Bruno em entrevista, na última quinta-feira (20), para o portal Leo Dias durante o São João de Petrolina.

O sertanejo completou:

"Eu não sou médico, não dá nem para falar, explicar muito, mas acredito que sim".

Marrone passou por uma cirurgia de emergência nos olhos para tratar glaucoma na noite do último dia 17, em Goiânia, Goiás. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos, identificado numa consulta de rotina, informou o comunicado divulgado pela dupla. Em entrevistas, Cida Ferreira, irmã do sertanejo, contou que ele pensou que as dores de cabeça que sentia poderiam ser um sintoma de sinusite.

Em março do ano passado, Marrone gravou e publicou um vídeo mostrando o resultado de uma cirurgia facial. Na época, a assessoria do cantor confirmou que ele passou por seis procedimentos, sendo eles: lifting facial; blefaroplastia otoplastia; rinosseptoplastia funcional e estética; lipoaspiração de papada; e preenchimento labial.

O cantor precisa ficar afastado dos palcos por 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Os shows marcados neste período não foram cancelados. Bruno seguirá com as apresentações da agenda planejada.

"Está repousando de boa, super saudável. Ele está em casa. É um repouso por causa de claridade, essas coisas. É uma cirurgia melindrosa. E o estádio do Marrone era um estágio avançado de glaucoma. Não era um glaucoma simples, começando. Ele já tinha perdido a visão periférica, ele precisava fazer urgente", contou Bruno na entrevista na última quinta-feira.

Segundo o cantor, o irmão já não o via pela visão periférica (visão que ocorre no canto do olho) quando estavam no palco.

"Estava dando agonia nele", completou.

O que é o glaucoma?

O glaucoma é uma doença situada no nervo óptico, parte dos olhos responsável por transmitir impulsos ao cérebro (como um cabo elétrico), onde as informações visuais são interpretadas. Caso este nervo seja totalmente lesionado, ocorre a perda de visão definitiva.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo.

Uma das principais causas é a pressão intraocular, isto é, dentro dos olhos, mas também ela pode surgir a partir da predisposição genética, após cirurgias oculares, uso de medicações com corticóide e como consequência de outras doenças oculares. Ainda que não exista cura, o glaucoma pode ser tratado.

Quais são os sintomas?

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em diversos casos a doença pode não provocar dor e quem é acometido por ela só percebe sua existência quando os danos já são considerados graves e irreversíveis.

Contudo, quando os sinais e sintomas surgem, são notáveis:

Dor forte em um dos olhos;

Visão embaçada;

Náusea e vômito;

Dor de cabeça;

Alta sensibilidade à luz;

Olho com coloração acinzentada (apenas no glaucoma congênito, isto é, hereditário);

Aumento do globo ocular (apenas no glaucoma congênito).

