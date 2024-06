Substância química em milhares de produtos pode acelerar envelhecimento, diz estudo; saiba qual é

A- A+

O envelhecimento é um processo biológico inevitável. Embora as mudanças fisiológicas que o acompanham sejam naturais, certos fatores podem intensificar esse processo, tornando-o mais visível, especialmente na pele. Por essa razão, milhares de pessoas no mundo se preocupam em usar protetor solar e manter uma dieta saudável para prevenir o envelhecimento prematuro.

Recentemente, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Nagoya, no Japão, lançou uma nova luz sobre os efeitos nocivos dos aldeídos no DNA e sua ligação com o envelhecimento acelerado.

É importante mencionar que os aldeídos são encontrados principalmente no álcool, mas também são utilizados na produção de resinas, plásticos, solventes, tintas, perfumes, essências e certos cosméticos.

O estudo, publicado na prestigiada revista "Nature Cell Biology", revela como essas substâncias químicas podem provocar doenças associadas ao envelhecimento rápido.

Segundo o jornal 'El Heraldo', Yasuyoshi Oka, principal autor do estudo, explicou: “Pela primeira vez, propomos uma relação entre o dano ao DNA causado pelos aldeídos e o envelhecimento prematuro”.

Esta pesquisa se baseou na análise da síndrome de AMeD, uma condição de envelhecimento acelerado caracterizada por um mau funcionamento da enzima aldeído desidrogenase. Essa síndrome está relacionada com a resposta que algumas pessoas asiáticas têm ao consumo de álcool, pois, quando bebem, ficam vermelhas.

Além disso, as pessoas de origem asiática que herdam uma deficiência total ou parcial de aldeído desidrogenase experimentam níveis elevados de acetaldeído pouco após consumir álcool. Essa acumulação provoca sintomas de ressaca rápida e pode levar a problemas de saúde mais graves.

Envelhecimento prematuro

O estudo também destaca como o dano ao DNA causado por aldeídos contribui para o envelhecimento prematuro em pessoas saudáveis.

Para mitigar esses efeitos, é crucial reduzir a exposição a substâncias que geram aldeídos, como álcool, tabaco e poluição ambiental. Adotar essas precauções pode ser fundamental para prevenir o dano celular e promover um envelhecimento saudável.

Para Oka, esta pesquisa "abre novas vias para compreender os mecanismos subjacentes das doenças do envelhecimento prematuro e oferece alvos potenciais para a intervenção terapêutica". "Estamos abrindo caminho para futuros estudos destinados a desenvolver tratamentos e intervenções inovadoras", concluiu.

