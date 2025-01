A- A+

SAÚDE Golpe do falso Brad Pitt: vítimas são influenciadas por complexas questões psicológicas Também conhecida como golpe romântico, esta é uma forma de extorsão que explora as emoções

A história de uma fraude romântica extraordinária chamou atenção em todo o mundo, enquanto sua vítima é ridicularizada por sua ingenuidade. Anne, uma mulher francesa na faixa dos 50 anos, relatou recentemente como ela acabou pagando 830.000 euros (cerca de 5 milhões de reais) para golpistas que se passavam por um Brad Pitt adoentado, que supostamente estava apaixonado por ela.

Os responsáveis pela fraude, na verdade, enviavam selfies falsas geradas por inteligência artificial. Anne foi arruinada financeiramente pela fraude e tentou tirar a própria vida três vezes. A emissora que publicou o relato logo em seguida o excluiu de todas as suas plataformas por causa da onda de assédio que se seguiu.

No entanto, pesquisas mostram que as vítimas de fraude romântica não carecem de julgamento tanto quanto as pessoas supõem. Pelo contrário, uma grande proporção de vítimas têm um alto nível de educação.





Um golpe que explora emoções

Fraude romântica, também conhecida como golpe romântico, é uma forma de extorsão que explora as emoções humanas. Os fraudadores usam relacionamentos românticos fictícios, muitas vezes criados online, para extrair dinheiro ou bens de suas vítimas. Segundo o Canadian Anti-Fraud Centre, 420 relatórios de fraude romântica foram identificados em 2022, representando perdas totais de 59 milhões de dólares (cerca de 357 milhões de reais).

Esse tipo de fraude afeta tanto homens quanto mulheres, e as vítimas geralmente compartilham perfis psicológicos e comportamentais semelhantes.

Embora os golpistas usem uma variedade de estratégias, os golpes sentimentais tendem a seguir um padrão previsível.

1. Contato inicial

O contato se inicia em sites de namoro ou redes sociais. Trabalhando sob uma identidade fictícia cuidadosamente construída, o golpista exibe alto status social e se apresenta como morando no exterior ou frequentemente em movimento. Essa encenação evita a necessidade de encontros presenciais, ao mesmo tempo em que reforça sua credibilidade.

2. Mudança de plataforma

O golpista se oferece para continuar a conversa em outra plataforma, com o objetivo de desviar a vítima do site de namoro ou rede social original. Esses sites ou redes sociais podem excluir os perfis das vítimas, reduzindo assim as chances dos fraudadores de conseguirem completar a fraude.

3. Impossibilidade de encontro pessoal

Existem muitas desculpas para evitar um encontro presencial, incluindo viagens, compromissos de trabalho e problemas familiares. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, alguns golpistas usam ferramentas de inteligência artificial para criar imagens falsas ou imitar vozes, tornando suas manipulações ainda mais sofisticadas. Esse foi o caso de Anne.

4. Construção da confiança

O golpista busca seduzir sua vítima por meio de trocas frequentes e atenciosas. Ele ou ela usa mensagens românticas ou poemas, telefonemas regulares e até mesmo envia pequenos presentes. Esse “bombardeio de amor” cria um intenso apego emocional e torna a vítima mais vulnerável a novas solicitações.

5. Pedido de dinheiro

Seja um suposto problema financeiro ou de saúde, inevitavelmente chega o momento em que, uma vez estabelecida a confiança, o golpista solicita uma transferência de dinheiro. Os primeiros pedidos, geralmente modestos para não levantar suspeitas, aumentam gradualmente.

6. Ameaças e manipulação

Se a vítima começar a expressar dúvidas e se recusar a responder a solicitações de transferências de dinheiro, o golpista pode, às vezes, recorrer a ameaças, chegando até a falar sobre terminar o relacionamento. Nesse caso, adota um tom áspero, até mesmo ofensivo, buscando desestabilizar emocionalmente a vítima e forçá-la a ceder.

7. Fatores psicológicos subjacentes

Golpes amorosos pertencem à família de fraudes de marketing de massa, uma categoria de fraudes que abrange qualquer ato enganoso projetado para extrair dinheiro de uma vítima por meios enganosos ou enganosos. As vítimas desse tipo de fraude geralmente são pessoas em busca de significado e emocionalmente vulneráveis.

Eles geralmente têm uma personalidade mais impulsiva, mas também benevolente. Eles têm mais confiança na autoridade e são mais inclinados a cumprir com as demandas percebidas de figuras de autoridade (sejam reais ou fictícias). As vítimas têm uma forte necessidade de manter a consistência com seus compromissos anteriores. Isso pode levá-las a manter a interação com um golpista, mesmo quando têm dúvidas.

Embora seja ridicularizada e mal compreendida, a fraude romântica é baseada em mecanismos psicológicos complexos que exploram a confiança, as emoções e a vulnerabilidade das vítimas. Ao entender essas dinâmicas, torna-se possível aumentar a conscientização e proteger melhor as pessoas desses golpes sofisticados, que se tornaram onipresentes em nosso mundo conectado.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

