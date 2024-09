A- A+

diplomacia Governo Lula considera declarações de Milei sobre suspensão do X no Brasil 'inaceitáveis' Crise bilateral poderia escalar com resposta do Brasil ao presidente argentino; fontes defenderam o cancelamento de reuniões de alto nível e até mesmo a convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires

As declarações do presidente argentino, Javier Milei, sobre a suspensão da rede X (ex-Twitter) no Brasil e, segundo disse em evento da extrema direita em Buenos Aires, o “aval” dado por um “tirano” à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), foram consideradas “inaceitáveis” por fontes do governo brasileiro.

A resposta à Casa Rosada está sendo analisada no Palácio do Planalto e no Itamaraty, e as possibilidades são várias.

Setores do governo defendem a suspensão de reuniões de alto nível entre os dois países, a convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, e a demora na apresentação das cartas credenciais do embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, entre outras.

Embora Milei não tenha citado Lula, a fala do presidente argentino causou profundo mal-estar no governo brasileiro. Depois de afirmar que devemos “olhar para o Brasil”, Milei assegurou que a justiça brasileira é “dependente do poder petista”. Segundos depois, o chefe de Estado argentino que fizera menção à decisão do STF de “proibir o X”, disse que “somente um tirano pode dar aval a semelhante ato de opressão”.

Na avaliação de fontes do governo brasileiro, “Milei não menciona Lula, mas no contexto de sua fala a intenção fica clara” e, de acordo com as mesmas fontes, “diante de um ataque desta natureza não se pode deixar de defender o presidente [brasileiro]”. Outra fonte disse que Milei desconhece a divisão de poderes que existe numa República.

Para o governo Lula, a fala do presidente argentino não foi uma surpresa, depois de Milei ter retuitado, no último fim de semana, um post de sua chanceler, Diana Mondino, que questionava ataques à liberdade de expressão em outros países. Nos últimos dias, o presidente argentino retuitou vários posts do magnata Elon Musk sobre sua disputa com o ministro do SATF Alexandre de Moraes.

Para fontes do governo brasileiro, “não se pode deixar passar em branco” o que foi dito por Milei, ainda mais em momentos em que o Brasil está administrando a embaixada da Argentina em Caracas, a pedido da Casa Rosada.

O que Milei busca com declarações como a desta quinta contra o governo brasileiro é algo que não fica claro para fontes oficiais. Uma delas respondeu simplesmente que “Milei é como o míssil não guiado”. Mas o que sim está claro é que, desta vez, o Brasil não ficará calado.

A crise poderia escalar ainda mais, em momentos em que o governo Lula prepara uma reunião em defesa da democracia e contra a extrema direita, que será realizada em Nova York no final do mês, em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas.

