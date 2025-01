Governo Lula recebe convite para posse de Maduro na Venezuela, marcada para sexta

A- A+

A Embaixada do Brasil em Caracas recebeu, nesta terça-feira, um convite para participação na cerimônia de posse de Nicolás Maduro para mais um mandato na presidência da Venezuela, marcada para a próxima sexta-feira.

A expectativa é que o Brasil seja representado pela embaixadora Glivânia Oliveira, mas a decisão final será tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em crise com Maduro, pelo fato de o venezuelano não ter comprovado que realmente venceu a eleição presidencial no país sul-americano, Lula não foi convidado diretamente para a posse. O governo da Venezuela optou por enviar o convite ao corpo diplomático brasileiro.

Até a semana passada, era dada como certa a presença de Gilvânia Oliveira na cerimônia de posse. No entanto, segundo interlocutores da área diplomática, com o agravamento da situação na Venezuela, a presença ou não de alguma autoridade brasileira ainda está em análise.

Para integrantes do governo brasileiro, a presença de uma autoridade brasileira no evento é importante, para demonstrar que o Brasil não pretende cortar os laços com a Venezuela. Um interlocutor explicou que as relações entre os dois países são de Estados, e não de governos.

A vitória de Maduro, declarada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país caribenho, até o momento não foi comprovada com a apresentação dos boletins de urna. A oposição venezuelana alega que o vencedor foi Edmundo González, que fugiu para a Espanha, para não ser preso.

Hoje, vários países latino-americanos, entre os quais Argentina e Peru, consideram que González venceu a eleição e, por isso, deveria tomar posse. Outras nações da região, como Brasil, México e Colômbia, já avisaram que ainda aguardam documentos que comprovem a vitória de Maduro.

