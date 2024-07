Governo trabalhista britânico lança projeto para renacionalizar operadoras ferroviárias

A- A+

O novo governo trabalhista no Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira (18), que apresentou um projeto de lei para renacionalizar progressivamente as operadoras ferroviárias do país, onde a maioria das companhias são privadas, o que era uma promessa há tempos.

"Após anos de resultados ruins e inaceitáveis, o projeto de lei é uma mudança histórica que facilita ao governo retomar para a propriedade pública os serviços ferroviários de transporte de passageiros" anunciou o governo em um comunicado.

O Partido Trabalhista venceu as eleições legislativas de 4 de julho no Reino Unido por uma vitória esmagadora, após 14 anos de governos conservadores.

Seu projeto de lei propõe transferir as operadoras para o domínio público no final dos contratos das empresas privadas, ou antes, em caso de má administração, e reuni-las em um órgão chamado “Great British Railways”.

Como os vários contratos atuais expiram entre agora e 2027, será possível evitar o pagamento de indenizações às operadoras atuais, de acordo com o governo.

A privatização das operadoras ferroviárias foi realizada em meados da década de 1990 sob o comando do primeiro-ministro conservador John Major, mas a rede ferroviária continua pública, gerenciada pela associação Network Rail.

Quatro das 14 operadoras da Inglaterra já haviam retornado ao controle público nos últimos anos devido ao mau desempenho, mas a ideia até agora era administrá-las temporariamente antes do retorno ao setor privado.

