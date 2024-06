Grande paralisação lunar: o que é o raríssimo fenômeno que ocorre nesta sexta; saiba como assistir

A- A+

Um fenômeno raríssimo ocorre nesta sexta-feira (21): a grande paralisação lunar, visível apenas a cada quase duas décadas.

Também conhecida como lunísticio, a grande paralisação lunar ocorre quando a Lua se desloca mais alto no céu e parece estar parada para quem a visualiza do solo.

O lunistício ainda ocorre quando as inclinações da Lua e da Terra atingem seu ponto máximo.

Por isso, a Lua nasce no ponto mais a nordeste do horizonte e se põe na posição mais a noroeste.

Ou seja, o astro permanece no céu por mais tempo.



Grande paralisação lunar não poderá ser vista no Brasil

A grande paralisação lunar não poderá ser vista no Brasil, mas haverá transmissão ao vivo a partir do Stonehenge, aquele monumento de pedras no Reino Unido.

A transmissão começa às 17h30 (horário de Brasília), no canal English Heritage.

Assista ao vivo à transmissão da grande paralisação lunar direto de Stonehenge:

